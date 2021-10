Da Redação

Arapongas confirma 84 novos casos da Covid neste sábado

A Secretaria Municipal de Saúde de Arapongas informou, neste sábado, (09), o registro de 84 novos casos de Covid-19 e nenhum óbito. O boletim informa ainda 09 pacientes curados da doença. Neste momento, o município totaliza 22.844 casos, dos quais 567 vieram a óbito, 546 ainda estão com a doença e 21.731 já estão curados (95,1%).

continua após publicidade .

Ao todo, já foram realizados 81.268 testes. Entre os resultados dos testes públicos e privados, realizados no município, foram divulgados 67 resultados negativos nesta data.

Entre os 84 casos confirmados, 43 são do sexo feminino, com as respectivas idades: 1, 8, 9, 9, 12, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 17, 18, 21, 22, 30, 30, 30, 32, 34, 37, 39, 39, 41, 41, 41, 43, 44, 45, 51, 57, 58, 58, 63, 64, 64, 64, 66, 67 e 70 anos.

continua após publicidade .

Do sexo masculino, 41 foram diagnosticados com as respectivas idades: 3, 15, 15, 16, 16, 16, 18, 21, 21, 21, 23, 24, 25, 26, 26, 28, 29, 29, 29, 30, 30, 32, 33, 36, 38, 38, 41, 42, 43, 45, 49, 52, 54, 54, 55, 57, 58, 63, 66, 71 e 76 anos.

Referente aos leitos hospitalares SUS em Arapongas, a ocupação informada pelo hospital é de 32,1% dos 56 leitos de UTI e de 43,3% dos 30 leitos de enfermaria.

Referente aos leitos privados, o Hospital não possui pacientes internados em leitos de UTI e enfermaria.

Referente aos pacientes residentes em Arapongas com COVID-19, o município possui 08 pacientes internados em leitos de UTI e 05 pacientes internados em leitos de enfermaria.