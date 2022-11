Arapongas confirma 8 casos de dengue na cidade; saiba mais

Da Redação

A Secretaria Municipal de Saúde de Arapongas, por meio do Controle de Endemias, divulgou o novo boletim epidemiológico da dengue (de 30/10 a 05/11). Os dados mostram que, Arapongas tem atualmente 467 notificações; oito casos positivos – sendo 05 adquiridos no próprio município e três importados; um caso em investigação e 458 negativos. Na semana anterior – de 23/10 a 29/10 foram: 420 notificações; sete casos positivos; um em investigação e 412 negativos.

O município não apresenta óbitos neste novo período epidemiológico. O coordenador do Controle de Endemias, Valdecir Pardini, reforça para os cuidados e ações que devem ser constantes. “ Cidades próximas a Arapongas já registram uma grande infestação de dengue. Com isso, devemos nos manter atentos e eficazes nas ações. Nossos agentes estão trabalhando, mas é importante que a população faça a sua parte. Tirando uns minutinhos por dia, verificando dentro das residências e também nos quintais. Locais que acumulem água devem ser devidamente limpos ou eliminados. Essa luta é de todos nós”, reforçou.

CUIDADOS

Práticas importantes devem ser levadas em consideração para evitar a proliferação do mosquito causador da dengue, zika e chikungunya. Com cuidados diários, a população pode contribuir muito com o combate.

Veja o que fazer:

NÃO DEIXEÁGUA PARADA

Destruir os locais onde o mosquito nasce e se desenvolve. Evite sua procriação.

LIXEIRAS DENTRO E FORA DE CASA

Mantenha as lixeiras tampadas e protegidas da chuva. Feche bem o saco plástico.

VASILHAS PARA ANIMAIS

Os potes com água para animais devem ser muito bem lavados com água e sabão no mínimo duas vezes por semana.

SUPORTE DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL

Lave-o sempre quando fizer a troca. Mantenha vedado quando não estiver em uso.

PRATINHOS DE VASOS DE PLANTAS

Mantenha-os limpos e coloque areia até a borda.

COLETOR DE ÁGUA DA GELADEIRA EAR-CONDICIONADO

Atrás da geladeira existe um coletor de água. Lave-o uma vez por semana, assim como as bandejas do ar-condicionado.

PLANTAS QUE ACUMULAM ÁGUA

Evite ter bromélias e outras plantas que acumulam água, ou retire semanalmente a água das folhas.

VASOS SANITÁRIOS

Deixe a tampa sempre fechada ou vede com plástico. Em banheiros com pouco uso, dê descarga pelo menos uma vez por semana.

BALDES E VASOS DE PLANTAS VAZIOS

Guarde-os em local coberto, com a boca para baixo.

RALOS

Tampe os ralos com telas ou mantenha-os vedados, principalmente os que estão fora de uso.

GARRAFAS

As garrafas devem ser embaladas e descartadas na lixeira. Se guardadas, devem estar em local coberto ou de boca para baixo.

LAJES

Não deixe água acumular nas lajes. Mantenha-as sempre secas.

PISCINAS

Mantenha a piscina sempre limpa, mesmo sem uso. Use cloro para tratar a água e filtre periodicamente.

CALHAS

Limpe e nivele. Mantenha-as sempre sem folhas e materiais que possam impedir a passagem da água.

OBJETOS D’ÁGUA DECORATIVOS

Mantenha-os sempre limpos com água tratada com cloro ou encha-os com areia. Crie peixes, pois eles se alimentam das larvas do mosquito.

CAIXAS D'ÁGUA, CISTERNAS E POÇOS

Mantenha-os fechados e vedados. Tampe com tela aqueles que não têm tampa própria.

CACOS DE VIDROS NOS MUROS

Vede com cimento ou quebre todos os cacos que possam acumular água.

TONÉIS E DEPÓSITOS DE ÁGUA

Mantenha-os vedados. Os que não têm tampa devem ser escovados uma vez por semana e cobertos com tela.

FALHAS NOS REBOCOS

Conserte e nivele toda imperfeição em pisos e locais que possam acumular água.

LIXO, ENTULHO E PNEUS VELHOS

Entulho e lixo devem ser descartados corretamente. Guarde os pneus em local coberto ou faça furos para não acumular água.

OBJETOS QUE ACUMULAM ÁGUA

Coloque num saco plástico, feche bem e jogue no lixo: tampinha de garrafa, casca de ovos, copos descartáveis e outros.

FACILITE O CONTROLE DA DOENÇA

Permita sempre o acesso do agente de controle de zoonoses em sua residência ou estabelecimento comercial.

