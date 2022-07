Arapongas confirma 75 novos casos e um óbito pela Covid-19

Da Redação

Nesta quinta-feira (21), a Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informou os dados do boletim da Covid-19 referente aos dias 17 a 20 de julho. Conforme o informativo, a cidade registrou 75 novos casos, 87 curados e um óbito decorrente da doença.

Neste momento, o município totaliza 37.940 casos, 624 falecimentos, 106 pessoas que ainda estão com a doença e 37.210 curados, o equivalente a 98,1%. De acordo com a Saúde de Arapongas, já foram realizados, ao todo, 120.362 testes. Entre os resultados divulgados, foram contabilizados 277 resultados negativos.

O falecimento é referente a um paciente do sexo feminino, de 89 anos, com comorbidades. O teste positivado foi realizado no dia 30 de junho e a mulher foi internada em 03 de julho. O óbito foi registrado no dia 18 de julho, segunda-feira.

Confira o detalhamento do boletim informativo da Covid-19:

Dia 17/07/2022, registrados 04 casos positivos;

Dia 18/07/2022, registrados 24 casos positivos;

Dia 19/07/2022, registrados 13 casos positivos;

Dia 20/07/2022, registrados 34 casos positivos.

Entre os casos registrados, 45 são do sexo feminino, com as respectivas idades:

0 a 11 anos: 02

12 a 17 anos: 00

18 a 29 anos: 06

30 a 39 anos: 08

40 a 49 anos: 08

50 a 59 anos: 10

60 a 69 anos: 06

70 ou mais: 05

Do sexo masculino, foram registrados 30 casos, com as respectivas idades:

0 a 11 anos: 02

12 a 17 anos: 00

18 a 29 anos: 05

30 a 39 anos: 06

40 a 49 anos: 05

50 a 59 anos: 06

60 a 69 anos: 03

70 ou mais: 04

Referente aos pacientes residentes em Arapongas com Covid-19, o município não possui pacientes internados em leito de UTI e nenhum paciente internado em leito de enfermaria.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.

