Arapongas confirma 34 casos de dengue e reforça alerta contra o Aedes aegypti

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, atualizou nesta quarta-feira (29) os dados sobre a situação epidemiológica da dengue no município. O novo relatório, que compreende o período entre 12 e 25 de abril de 2026, aponta que a cidade soma 822 notificações e 34 casos confirmados da doença. Do total de diagnósticos positivos, 23 são considerados autóctones — quando a transmissão ocorre dentro do município — e 11 são casos importados. Até o momento, 782 notificações foram descartadas, seis seguem em investigação e não houve o registro de óbitos.

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Em relação à chikungunya, doença também transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, o informe indica um cenário de estabilidade, sem notificações ou casos confirmados na cidade. O coordenador do Controle de Endemias, Valdecir Pardini, reforçou que a colaboração dos moradores é o principal pilar para evitar o surgimento de novos focos de água parada. Segundo o coordenador, as equipes da administração municipal mantêm o monitoramento constante, inclusive em pontos de descarte irregular de resíduos, que costumam favorecer a proliferação do vetor.

O panorama local acompanha o monitoramento feito em todo o estado. Atualmente, o Paraná contabiliza 38.902 notificações e 2.841 casos confirmados de dengue, com um óbito registrado em decorrência da doença em 2026. As autoridades de saúde destacam que, mesmo diante de um número controlado de casos em Arapongas, a manutenção da limpeza em quintais e o descarte correto de materiais são medidas indispensáveis para conter o avanço do mosquito.