Da Redação

Arapongas confirma 27 novos casos confirmados de Covid

A Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria Municipal de Saúde, informou nesta segunda-feira (11), o registro de 27 novos casos confirmados de COVID-19 na cidade, referentes aos dias 07, 08, e 09 de abril de 2022.

continua após publicidade .

Destes 27 registros, 06 deles foram diagnosticados em laboratórios privados há mais de 10 dias e já se encontram curados.

O boletim anterior, divulgado no dia 06, informava 33 registros referentes aos dias 03, 04, 05 e 06 de abril de 2022. No atual boletim, foram registrados 27 novos casos, 09 registros de curados de COVID-19 e nenhum óbito de residente do município.

continua após publicidade .

Neste momento, o município totaliza 34.548 casos, com 616 mortes. E 36 pessoas ainda estão com a doença, com 33.896 já estão curados (98,1%). Ao todo, já foram realizados 108.496 testes. Entre os resultados dos testes públicos e privados divulgados entre os dias 07, 08 e 09 de abril de 2022, realizados no município, foram contabilizados 103 resultados negativos.

Os resultados deste boletim, são, em sua maioria provenientes de exames realizados a partir de 31/03 abaixo listados:

Referente aos pacientes residentes em Arapongas com COVID-19, o município não possui pacientes internados em leito de UTI e também não possui pacientes internados em leitos de enfermaria.