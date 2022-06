Arapongas confirma 2.131 casos e dois óbitos pela Dengue

Da Redação

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e do Controle de Endemias, divulgou nesta quinta-feira (02) o novo Boletim Epidemiológico da Dengue. Os dados são referentes aos dias 22 a 28 de maio e apontam um total de 4.696 notificações, 2.131 casos positivos - 2.103 adquiridos no próprio município e 28 importados -, 68 casos em investigação, 2.497 negativos e dois óbitos.

“O Paraná está em epidemia da doença. Em Arapongas, as ações de combate são constantes, mas é importante a cooperação de cada morador. A dengue deve ser combatida todos os dias. Seguimos com as fiscalizações, bloqueios, palestras de conscientização e já realizamos ciclos do fumacê em diversos bairros”, disse o coordenador do Controle de Endemias, Valdecir Pardini.





Paraná

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) do Paraná realizou nesta terça-feira (31), em Curitiba, a segunda reunião do Comitê Gestor Intersetorial para o Controle da Dengue, onde foram discutidas ações de mobilização e vigilância permanente com o objetivo de reduzir os casos da doença e o número de óbitos no Paraná.

O encontro trouxe o panorama da situação epidemiológica da dengue no Brasil e no Paraná e a atualização das ações desenvolvidas pelas Secretarias, órgãos do Estado e representantes do Serviço Social do Comércio (Sesc/PR).



Atualmente, o Paraná é o terceiro Estado com o maior número de casos graves da doença, com 1.265 casos. Apenas Goiás (2.972) e São Paulo (1.359) ultrapassam esse número e, por isso, a importância em conscientizar a população sobre a prevenção.

De acordo com o boletim semanal da dengue, divulgado pela Sesa também nesta terça-feira (31), mais seis mortes pela doença foram registradas no Paraná, totalizando 38 óbitos neste período epidemiológico, que iniciou em 1º de agosto e deve seguir até julho de 2022.

O 40º Informe Epidemiológico contabilizou 11.597 novos casos, um aumento de 17,14% em relação aos números do boletim da semana anterior. São 79.252 confirmações da doença e 127.466 casos prováveis. Dos 382 municípios que registraram notificações de dengue, 340 confirmaram a doença, sendo que em 304 deles há casos autóctones, ou seja, a dengue foi contraída no município de residência dos pacientes.

Os óbitos foram confirmados em Foz do Iguaçu, Cascavel (2), Maringá, Jataizinho e Primeiro de Maio. São quatro mulheres e dois homens entre 62 e 95 anos. As mortes ocorreram entre os dias 15 de abril e 19 de maio de 2022.





Fonte: Secretária de Estado da Saúde e Prefeitura Municipal de Arapongas.