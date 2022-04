Da Redação

Arapongas confirma 1.144 casos positivos de dengue e 1 óbito

Nesta quarta-feira (27), a Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e do Controle de Endemias, divulgou o novo Boletim Epidemiológico de dengue da cidade. Os dados apresentam um aumento drásticos dos casos.

O novo informativo demonstra que Arapongas soma 1.144 casos confirmados de dengue, sendo 1.133 autóctones, ou seja, adquiridos no próprio município, e 11 são importados. O boletim ainda registra 2.533 notificações; 445 casos em investigação; 944 casos negativados e 1 óbito.

No boletim anterior, referente aos dias 10 a 16 de abril, foram registrados 1.957 notificações; 803 casos positivados; 528 em investigação; 626 negativos e também um óbito.

“Nossos boletins semanais apontam alta nos números. De uma semana para outra, tivemos um aumento de pouco mais de 42% nos casos positivos de dengue. Temos intensificado as ações de combate, atendendo denúncias e realizando bloqueios. Este é um momento em que precisamos contar com a colaboração de cada um. Observem os domicílios, remova os criadouros e cuidem do quintal. Juntos vamos combater o mosquito”, afirma o coordenador do Controle de Endemias, Valdecir Pardini.



Ainda segundo Pardini, parte das ações de combate ao mosquito Aedes Aegypti, causador da dengue, zika e Chikungunya, são feitas através da pulverização de UBV costal, conhecido como fumacê. “Temos feito este serviço em diversos bairros. E o cronograma ainda é extenso para o decorrer da semana. Estamos aguardando o reforço da Sesa para a continuidade desta ação, ainda para esta semana.”, disse o coordenador.



Até agora, as regiões do Conjunto Flamingos; São Raphael (1 ao 6); Del Condor; Conjunto Águias e Nossa Senhora das Graças já receberam cinco ciclos de aplicações do material. Outras duas serão feitas em cada um dos bairros.

Também receberão a aplicação de UBV Costal os bairros, sendo cinco ciclos de aplicações. Confira o novo cronograma:

- Vila Araponguinha; Vila Sampaio; Jardim Novo Horizonte; Jardim do Sol; Casa Grande 2; Vila Bernardes; Jardim Santo Antônio; Conj. Ulisses Guimarães; Casa Grande 1; Jardim Baronesa; Santa Efigênia; Conjunto Centauro 1/2/3; Jardim Petrópolis; Vale das Peróbas 1/2; Jardim Interlagos 1/2; Conj. Corina Pugliesi; Conj. Residencial Araucária.





PARANÁ

O boletim semanal da dengue publicado nesta terça-feira (26), pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), registra 94.344 casos notificados, com 30.010 confirmações. São 6.849 casos a mais, um aumento cerca de 30% em relação aos números do informe anterior. Os dados são do 35º Informe Epidemiológico, do novo período sazonal da doença, que iniciou no dia 1º de agosto e deve seguir até julho de 2022.

No dia 19 de abril o Estado confirmou a condição epidêmica de dengue por conta dos casos prováveis e confirmados, que estavam acima do esperado para o período epidemiológico. Diante deste cenário e do aumento dos casos, as equipes da Vigilância Ambiental da Sesa se reuniram com gestores municipais das regiões Oeste e Sudoeste para o enfrentamento do surto da doença.

TRANSMISSÃO – As arboviroses (dengue, zika e Chikungunya) são transmitidas pela picada do Aedes aegypti. É necessário ficar atento a possíveis criadouros do mosquito e, assim, eliminar esses locais de risco, para evitar a propagação das doenças. É fundamental que a pessoa identifique os sintomas das arboviroses para buscar o serviço de saúde para diagnóstico e tratamento adequado, o quanto antes.





Fonte: Secretaria de Estado da Saúde e Prefeitura Municipal de Arapongas.