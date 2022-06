Arapongas: confira a previsão do tempo para esta sexta-feira

Da Redação

Arapongas deve registrar temperatura mínima de 15ºC nesta sexta-feira

Ainda chove nesta sexta-feira (10) em parte do Paraná, principalmente entre o leste e o norte. As chuvas já apresentam intensidade mais fraca e também ocorrem de forma mais isolada.

Em Arapongas, por exemplo, pode chover a qualquer momento do dia, ainda mais em pontos isolados. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as pancadas não devem ocorrer de forma significativa.

Devido à instabilidade, acontece um rápido declínio das temperaturas ao anoitecer, pois um mais ar "gelado" chega ao estado.

Na Cidade dos Pássaros, essa queda nas temperaturas não deve ser sentida nesta sexta-feira, onde a mínima prevista é de 15ºC e a máxima de 21ºC. Já no final de semana, o frio toma conta, chegando a temperaturas abaixo de 10ºC.

Conforme o Simepar, no sábado (11), os termômetros no município devem registrar máxima de 16ºC e mínima de 8ºC. Já no domingo (12), "Dia dos Namorados", a mínima prevista é de 5ºC e máxima de 17ºC.

Região

Londrina, que também fica situada no Norte do Paraná, também deve ter tempo instável. No município, os termômetros devem marcar mínima de 15ºC e máxima de 22ºC.

Em Rolândia, também existe a possibilidade de chuva, porém, ela não ocorre de forma significativa. Em relação às temperaturas, os termômetros devem marcar mínima de 15ºC e máxima de 21ºC.