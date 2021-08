Arapongas conclui vacinação contra covid da população adulta

Da Redação

Arapongas concluiu nesta sexta-feira (13) a primeira etapa do Plano Nacional de Imunização (PNI) contra a Covid-19, ou seja, disponibilização de imunizantes para toda a população adulta. O município é o primeiro da 16ª Regional de Saúde (RS) a vacinar a população a partir de 18 anos.

No ranking estadual, Arapongas está na quarta colocação entre os municípios que mais aplicaram a primeira dose na população geral. Segundo dados do vacinômetro estadual, com a 1ª dose, foram imunizadas 88.185 pessoas, ou 92,4% da população. Na 2ª dose ou dose única, foram imunizados 25.434 pessoas, ou 26,6% da população.

De acordo com o secretário municipal de Saúde de Arapongas Moacir Paludetto Júnior, a cidade agora se prepara para a segunda etapa da imunização, dos menores de 18 anos. "Aguardamos as diretrizes dos governos estadual e federal para o início da vacinação dos adolescentes, menores de 18 anos, próximo público da PNI, principalmente de olho no retorno às aulas do ano que vem. Chegar até aqui, para nós, é a resposta de um trabalho sério e conjunto, com estratégias que vão ao encontro das reais necessidades da população. Seguimos firmes e progredindo sempre em prol da saúde de Arapongas", disse o secretário.

Homenagem

O prefeito Sérgio Onofre visitou o local de vacinação em Arapongas e homenageou os profissionais da saúde que trabalham na imunização. “Esse é um mérito de toda a nossa Secretaria de Saúde, que não mediu esforços para avançar cada vez mais na imunização da população. Quero aqui homenagear todos os envolvidos, que desde o início da pandemia estão lutando muito. Infelizmente, muitas pessoas, inclusive servidores da Saúde, perderam suas vidas para esse vírus terrível. Essa é uma luta que ainda tem um longo caminho, mas já temos resultados positivos, com a diminuição das taxas de transmissão e óbitos por Covid-19 em Arapongas”, frisou.

