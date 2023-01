Arapongas conclui Estrada Bandeirantes e acelera serviços na 'Aliança'

Da Redação

Arapongas avança com obras de melhorias nas áreas rurais. Um dos exemplos é pavimentação com pedras irregulares na Estrada Bandeirantes (Estrada da Igrejinha), com os trabalhos já concluídos – segundo informações da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Desenvolvimento Urbano (Seodur).

Com investimento de R$ 909.629,47, a obra abrangeu trecho de 2,55 quilômetros, resultando em maior segurança e acessibilidade para o tráfego de veículos. As melhorias haviam sido anunciadas em 2021, durante vinda do governador Carlos Massa Ratinho Jr ao município. Este pacote incluiu ainda obras de pavimentação em trecho na região do Novo Mundo - com 6 quilômetros e recursos de R$ 1.681.666,27.

Outra obra mencionada pela Seodur é a de pavimentação da Estrada da Aliança. Nesta, o investimento é de R$ 4,5 milhões. Os serviços estão em estágio inicial, com 4,33% executados. “Importante frisar que ali estão sendo construídas as primeiras 683 casas do conjunto habitacional Bem Viver Arapongas, que deverá ter no total 1.479 unidades. Além de atender essas famílias, a pavimentação beneficiará as demais famílias que residem no meio rural e facilitará o escoamento da produção agrícola”, avalia o prefeito Sérgio Onofre.

FOCO NA ÁREA RURAL

Desde o primeiro mandato da atual gestão, investimentos e serviços são destinados para as regiões rurais que norteiam o município. Em 12 km de extensão, a Estrada do Araguari – região que liga estradas rurais entre Arapongas e a divisa com o município de Londrina, recebeu pavimentação poliédrica, contando com recursos da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Paraná (SEAB), no valor de R$ 2.592.009,50, além de contrapartida do município, com investimentos de R$ 70.770,53 – totalizando R$ 2.622.016,95.

Em trecho da Estrada Bandeirantes (Estrada da Igrejinha), no Km 12/ PR-444, o município executou a construção de uma ponte, com investimentos de R$ 498.063,79 provenientes do Ministério da Integração Nacional. O serviço veio a favorecer o escoamento da produção agrícola da região, que faz divisa com o município de Apucarana.

A chamada “Estrada Velha” – no prolongamento da Avenida Rouxinol, sentido à Colônia Esperança, também recebeu serviços em pavimentação asfáltica, drenagem, calçada e outras melhorias. O acesso secundário entre o distrito de Aricanduva e a cidade, passando pela Zona Sul, ficou totalmente pavimentado. O investimento foi de R$ 2.368.644,78. Três importantes pontes rurais foram construídas: uma sobre o Ribeirão das Ilhas, na estrada do 10, conhecida como Ponte do Marcão. Ali o investimento foi de R$ 494.086,59.

Além da ponte da Gleba Orle, na Estrada Kawka, sobre o ribeirão Lajeado II, na divisa com o município de Sabáudia, com investimento de R$ 394.294,56. A terceira foi na estrada do Giocondo/Fazenda Santa Guilhermina, sobre o Ribeirão dos Apertados, com investimento de R$ 405.218,01.

