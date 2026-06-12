Arapongas compra dois mil testes rápidos de influenzas A e B e Covid-19

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, adquiriu dois mil testes rápidos que detectam influenzas A e B e Covid-19. O primeiro lote chegou ao município nesta sexta-feira (12), e será distribuído aos Prontos Atendimentos a partir da próxima semana. Esses testes foram comprados com recursos do município, e novas remessas, que já foram licitadas, serão adquiridas em breve.

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Diante do aumento dos casos de síndromes respiratórias no município, o prefeito Rafael Cita, em conjunto com o secretário municipal de Saúde, Carlos Eduardo Arruda, viabilizou a aquisição dos exames, garantindo que o atendimento alcance a população que mais necessita. Na rede particular de saúde, um teste desse tipo pode custar cerca de R$ 100.

De acordo com a coordenadora do setor de Epidemiologia, Fernanda Golas Trombini, os testes serão distribuídos para as unidades de atendimento 24 Horas, a UPA, os três Prontos Atendimentos 18 Horas e também para o setor de Epidemiologia. “Serão estabelecidos critérios para a realização dos testes, que serão destinados aos grupos prioritários, como gestantes, idosos e crianças com sintomas gripais ou suspeita de influenza, sempre mediante solicitação médica”, explicou Fernanda. A vantagem de ter esses três testes em um só é agilidade no diagnóstico, detalhou a coordenadora da Epidemiologia. “Na fase inicial, a gente já consegue quebrar a cadeia de transmissão da doença”.

“O município segue investindo para ter um diagnóstico oportuno para que seja realizado o tratamento precoce e mais assertivo possível”, destacou o secretário da pasta. “Trata-se de um salto de qualidade para o município. Temos direcionado esforços para fortalecer a saúde pública e minimizar os impactos causados pelas síndromes gripais e pela influenza em nossa população”, pontuou Arruda, lembrando ainda da importância da vacinação contra a gripe, que segue disponível nas sala de vacina para os grupos prioritários.