Arapongas: Comitê da Primeira Infância realiza reunião de planejamento

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Diversas autoridades e servidores do município estiveram presentes

Nesta terça-feira (13), o grupo que integra o Comitê Municipal Intersetorial da Primeira Infância de Arapongas, esteve reunido na primeira reunião de 2023 dando início aos trabalhos educacionais. O projeto é voltado para a proteção e defesa dos direitos das crianças, da fase de gestação até os seis anos.

continua após publicidade .

Em pauta, foram debatidos temas de legislação, os artigos da Constituição Federal, ECA, LDB, e Marco Legal da Primeira Infância. Além do planejamento de ações práticas, como a organização das ações para os CMEI's modelo, sistematização de dados junto ao setor de TI, e plano de extensão para outros CMEI's.

LEIA MAIS: Semed atende alunos nos CMEI's durante as férias escolares

continua após publicidade .

“Já delimitamos os três CMEI’s que receberão a implantação do projeto, de maneira inicial. As ações contarão com a participação dos CRAS’s de referência”, disse a secretária da Educação, Rossetti.

Um dos responsáveis pela implantação do projeto, o vereador Marcelo Junio, reitera que os serviços buscam fortalecer um desenvolvimento infantil integral e integrado. "O grupo se alinha para execução de ações e criação de políticas públicas voltadas ao tempo primordial do desenvolvimento que é a Primeira Infância. Tivemos um começo promissor, tendo a certeza de que será um trabalho espetacular, garantindo a qualidade e atenção aos nossos pequenos alunos”, pontuou.

Em dezembro do ano passado, o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, assinou o decreto nº870/22, que institui o Comitê Municipal Intersetorial da Primeira Infância.

continua após publicidade .

Na oportunidade, estiveram presentes a secretária da Educação, Cristiane Rossetti, o secretário de Administração, Gabriel Esper, a secretária da Assistência Social, Ismailda Ferreira de Lima da Silva, a psicóloga e coordenadora do Comitê, Clarissa Bergonci, o vereador e professor da Educação Infantil, Marcelo Junio, a diretora de Administração, Mayla Comar, representantes do Conselho Tutelar de Arapongas, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e da Secretaria Municipal de Saúde.





Fonte: Prefeitura de Arapongas.

Siga o TNOnline no Google News