Arapongas comemora 76 anos com show de César Menotti e Fabiano

Arapongas comemora 76 anos de emancipação política e administrativa nesta terça-feira (10). A festa de aniversário do município – batizada de Arapongas Fest – terá como ponto alto o show da dupla César Menotti e Fabiano. Os sertanejos se apresentam no Expoara a partir das 23 horas.

César Menotti e Fabiano serão atração do último dia de shows gratuitos. Os portões nesta terça-feira serão abertos às 18 horas. A programação começa às 19 horas, com show com Tailan e Anderson Moreno. Na sequência, às 20 horas, quem sobe ao palco é Michel Turelli. A partir das 21 horas, Grupo É do Nosso Jeito faz o "esquenta" para o show principal, às 23 horas, de César Menotti e Fabiano.

A dupla, que tem suas origens em Apucarana e Califórnia, é um dos maiores nomes da música sertaneja atual. Os artistas já embalaram grandes sucessos que marcaram gerações como, por exemplo, a música ‘Como um Anjo’. Protagonistas do sertanejo nacional, César Menotti e Fabiano são os embaixadores da Festa de Peão de Barretos de 2024.

Um grande público vem prestigiando os shows no Expoara. Na noite desta segunda-feira (9), uma multidão acompanhou as apresentações, que tiveram como ponto alto o show da dupla Mato Grosso e Mathias.

Foto por Divulgação Público lotou na noite desta segunda-feira o Expoara

