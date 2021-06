Arapongas começa vacinar caminhoneiros na quarta-feira

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

O Secretário de Saúde de Arapongas,Moacir Paludetto, informou que o município recebeu um novo lote de doses de vacina contra covid-19, e a partir da próxima quarta-feira (23), a cidade começa a imunizar os caminhoneiros.

No momento da vacinação, conforme o secretário, dever ser apresentado um comprovante de residência, cartão do SUS, CPF e um documento com foto.

Além dos documentos pessoais, o caminhoneiro deve comprovar a profissão, apresentando: cópia da CNH que consta o exercício de atividade remunerada, ou holerite, ou manifesto de carga ou registro na ANPP, será preciso levar uma cópia do documento.

NOVO HORÁRIO: A Secretaria da Saúde destaca que houve alteração no horário de atendimento no Espaço Cultural Milene (Feira da Lua). A partir desta segunda-feira (21), a vacinação será das 13h às 19h.

O atendimento na Escola Municipal Professora Alzira Horvatich (Cj. Del Condor), permanece das 9h às 16h.

