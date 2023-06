Arapongas começa a semana com quase 90 vagas de emprego; confira

A Agência do Trabalhador de Arapongas, no Norte do Paraná, divulgou as vagas de emprego disponíveis nesta semana. A segunda-feira (12/6) começa com 88 oportunidades de trabalho para os araponguenses e moradores da região.

continua após publicidade

Os interessados em alguma das vagas devem comparecer na sede da Agência do Trabalhador, localizada na Rua Condor, nº 1.145, área central da cidade, das 8 às 13h30.

Vale lembrar que deve ser realizado um agendamento. Para isso, acesse o site (clique aqui) e entre em "consultar", "reagendar" e "cancelar".

continua após publicidade

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp

Confira as vagas:

- AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA

- AUXILIAR TÉCNICO / VAGA MASCULINA

continua após publicidade

- AUXILIAR DE AÇOUGUE

- AÇOUGUEIRO

- ARTEFINALISTA

continua após publicidade

- APLICADOR DE ADESIVOS – CARROS, CABINES, FURGOES

- AUXILIAR ADMINISTRATIVO ATENDIMENTO SAC

continua após publicidade

- ASSSITENTE ADMINSITRATIVO ESTAGIÁRIO

- AUXILIAR DE ESCRITÓRIO / SETOR VENDAS

- AUXILIARES DE ESCRITÓRIO - TER DOMÍNIO DE EXCEL PLANILHAS

continua após publicidade

- AUXILIAR FINANCEIRO

- AUXILIAR FATURAMENTO

- ASSISTENTE DE VENDAS

continua após publicidade

- AUXILIAR CONTROLE DE QUALIDADE

- AUXILIAR ODONTOLÓGICO

continua após publicidade

- AUXILIAR DE TAPEÇARIA, COSTURAR CAPAS DE BANCOS, CORTINAS.

- AUXILIAR DE COZINHA

- AUXILIAR DE LOGISTICA

continua após publicidade

- AVALIADOR DE IMÓVEIS

- AUXILIAR DE EXPEDICAO

- AUXILIAR DE PINTOR AUTOMÓVEIS

continua após publicidade

- VAGAS PARA AUXILIAR DE PRODUÇÃO COM URGÊNCIA DE CONTRATACAO MASCULINA E FEMININA

- AUXILIAR DE PRODUÇÃO INDÚSTRIA DE RESÍDUOS RECICLAGEM

continua após publicidade

- AUXILIAR DE PRODUÇÃO COM CNH C

- AUXILIAR DE PRODUÇÃO INDUSTRIA ALIMENTÍCIA CARNES A VACUO

- AUXILIAR DE PRODUÇÃO INDUSTRIA ALIMENTÍCIA DOCES

continua após publicidade

- AUXILIAR DE PRODUÇÃO INDUSTRIA RAÇÃO

- AUXILIAR DE PRODUÇÃO JOVEM APRENDIZ VAGA MASCULINA

- BORRACHEIRO

continua após publicidade

- BALCONISTA

- CUIDADOR DE IDOSO - VAGA FEMININA

continua após publicidade

- CARREGAMENTO

- CLASSIFICADOR DE GRÃOS

- CONSULTOR DE VENDAS

continua após publicidade

- CONTROLADOR DE PÁTIO /SUPERMERCADOS

- COZINHEIRA/ COZINHAR EM RESIDENCIA

- COZINHEIRO/A COZINHAR EM RESTAURANTE

continua após publicidade

- CORTADOR DE TECIDOS

- COSTUREIRA MÁQUINA RETA PARA ESTOFADOS

continua após publicidade

- ESTOQUISTA COM CNH

- EMPREGADA DOMESTICA COM REFERENCIAS

- FATURISTAS

continua após publicidade

- FUNILEIRO

- LATOEIRO

- LUBRIFICADOR

continua após publicidade

- IMPRESSOR SERIGRAFO

- LAVADOR DE VEÍCULOS

continua após publicidade

- MECÂNICO DE MAQUINAS INDUSTRIAL

- MECÂNICO DE AR COMPRESSORES

- MECÂNICO DE AUTOS E CAMINHÕES

continua após publicidade

- MECÂNICO DE SUSPENSÃO E FREIOS

- MONTADOR DE MÓVEIS

- MONTADOR DE PNEUS

continua após publicidade

- MONTADOR DE AUTOMÓVEIS

- MOTORISTA ENTREGADOR

continua após publicidade

- MOTORISTA TRUCK

- MOTORISTA DE CARRETA

- MOTORISTA BITREM

continua após publicidade

- OPERADOR DE COBRANÇA

- OPERADOR LOGÍSTICO

- OPERADOR DE CAIXA LOJA

continua após publicidade

- OPERADORES DE CAIXA SUPERMERCADOS

- OPERADOR DE MÁQUINA COMPRESSOARA DE AR COMPRIMIDOS

- OPERADOR DE MÁQUINA / PICADOR

- OPERADOR DE EMPILHADEIRA

- OPERADOR DE EXTRUSORA

- OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA

- OPERADOR DE USINAGEM

- OPERADOR DE LINHA U.V

- OPERADOR DE AGLUTINADOR

- OPERADOR DE SERRAS / MADEIRA

- OPERADOR DE SERRA FITA

- OPERADOR DE CALDEIRA

- OPERADOR DE PRENSA

- PADEIRO

- PEDREIROS

- PINTOR AUTOMOTIVO

- PINTOR DE PINTURA ELETROSTÁTICA

- PUBLICITÁRIO

- REPOSITORES PARA SUPERMERCADOS HORTIFRUTT E GÔNDOLAS

- RECEPCIONISTA DE HOTEL VAGA MASCULINA

- SERRALHEIRO

- SERVENTE DE PEDREIRO

- SOLDADORES

- TRABALHADOR RURAL - AUXILIAR DE ESTUFAS

- TRABALHADOR AGROPECUARIO ATUAR EM GRANJA

TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO

- VENDEDOR / A INTERNO COMÉRCIO

Siga o TNOnline no Google News