Arapongas começa a semana com quase 90 vagas de emprego; confira

A Agência do Trabalhador de Arapongas, no Norte do Paraná, divulgou as vagas de emprego disponíveis nesta semana. A segunda-feira (12/6) começa com 88 oportunidades de trabalho para os araponguenses e moradores da região.
Os interessados em alguma das vagas devem comparecer na sede da Agência do Trabalhador, localizada na Rua Condor, nº 1.145, área central da cidade, das 8 às 13h30.
Vale lembrar que deve ser realizado um agendamento. Para isso, acesse o site (clique aqui) e entre em "consultar", "reagendar" e "cancelar".
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Confira as vagas:
- AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA
- AUXILIAR TÉCNICO / VAGA MASCULINA
- AUXILIAR DE AÇOUGUE
- AÇOUGUEIRO
- ARTEFINALISTA
- APLICADOR DE ADESIVOS – CARROS, CABINES, FURGOES
- AUXILIAR ADMINISTRATIVO ATENDIMENTO SAC
- ASSSITENTE ADMINSITRATIVO ESTAGIÁRIO
- AUXILIAR DE ESCRITÓRIO / SETOR VENDAS
- AUXILIARES DE ESCRITÓRIO - TER DOMÍNIO DE EXCEL PLANILHAS
- AUXILIAR FINANCEIRO
- AUXILIAR FATURAMENTO
- ASSISTENTE DE VENDAS
- AUXILIAR CONTROLE DE QUALIDADE
- AUXILIAR ODONTOLÓGICO
- AUXILIAR DE TAPEÇARIA, COSTURAR CAPAS DE BANCOS, CORTINAS.
- AUXILIAR DE COZINHA
- AUXILIAR DE LOGISTICA
- AVALIADOR DE IMÓVEIS
- AUXILIAR DE EXPEDICAO
- AUXILIAR DE PINTOR AUTOMÓVEIS
- VAGAS PARA AUXILIAR DE PRODUÇÃO COM URGÊNCIA DE CONTRATACAO MASCULINA E FEMININA
- AUXILIAR DE PRODUÇÃO INDÚSTRIA DE RESÍDUOS RECICLAGEM
- AUXILIAR DE PRODUÇÃO COM CNH C
- AUXILIAR DE PRODUÇÃO INDUSTRIA ALIMENTÍCIA CARNES A VACUO
- AUXILIAR DE PRODUÇÃO INDUSTRIA ALIMENTÍCIA DOCES
- AUXILIAR DE PRODUÇÃO INDUSTRIA RAÇÃO
- AUXILIAR DE PRODUÇÃO JOVEM APRENDIZ VAGA MASCULINA
- BORRACHEIRO
- BALCONISTA
- CUIDADOR DE IDOSO - VAGA FEMININA
- CARREGAMENTO
- CLASSIFICADOR DE GRÃOS
- CONSULTOR DE VENDAS
- CONTROLADOR DE PÁTIO /SUPERMERCADOS
- COZINHEIRA/ COZINHAR EM RESIDENCIA
- COZINHEIRO/A COZINHAR EM RESTAURANTE
- CORTADOR DE TECIDOS
- COSTUREIRA MÁQUINA RETA PARA ESTOFADOS
- ESTOQUISTA COM CNH
- EMPREGADA DOMESTICA COM REFERENCIAS
- FATURISTAS
- FUNILEIRO
- LATOEIRO
- LUBRIFICADOR
- IMPRESSOR SERIGRAFO
- LAVADOR DE VEÍCULOS
- MECÂNICO DE MAQUINAS INDUSTRIAL
- MECÂNICO DE AR COMPRESSORES
- MECÂNICO DE AUTOS E CAMINHÕES
- MECÂNICO DE SUSPENSÃO E FREIOS
- MONTADOR DE MÓVEIS
- MONTADOR DE PNEUS
- MONTADOR DE AUTOMÓVEIS
- MOTORISTA ENTREGADOR
- MOTORISTA TRUCK
- MOTORISTA DE CARRETA
- MOTORISTA BITREM
- OPERADOR DE COBRANÇA
- OPERADOR LOGÍSTICO
- OPERADOR DE CAIXA LOJA
- OPERADORES DE CAIXA SUPERMERCADOS
- OPERADOR DE MÁQUINA COMPRESSOARA DE AR COMPRIMIDOS
- OPERADOR DE MÁQUINA / PICADOR
- OPERADOR DE EMPILHADEIRA
- OPERADOR DE EXTRUSORA
- OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA
- OPERADOR DE USINAGEM
- OPERADOR DE LINHA U.V
- OPERADOR DE AGLUTINADOR
- OPERADOR DE SERRAS / MADEIRA
- OPERADOR DE SERRA FITA
- OPERADOR DE CALDEIRA
- OPERADOR DE PRENSA
- PADEIRO
- PEDREIROS
- PINTOR AUTOMOTIVO
- PINTOR DE PINTURA ELETROSTÁTICA
- PUBLICITÁRIO
- REPOSITORES PARA SUPERMERCADOS HORTIFRUTT E GÔNDOLAS
- RECEPCIONISTA DE HOTEL VAGA MASCULINA
- SERRALHEIRO
- SERVENTE DE PEDREIRO
- SOLDADORES
- TRABALHADOR RURAL - AUXILIAR DE ESTUFAS
- TRABALHADOR AGROPECUARIO ATUAR EM GRANJA
TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO
- VENDEDOR / A INTERNO COMÉRCIO
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