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Arapongas

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Arapongas começa a semana com quase 90 vagas de emprego; confira

Os interessados em alguma das oportunidades de trabalho devem comparecer na sede da Agência do Trabalhador das 8 às 13h30

Da Redação

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Vale lembrar que deve ser realizado um agendamento
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Vale lembrar que deve ser realizado um agendamento
Escrito por Da Redação
Publicado em 12.06.2023, 10:56:18 Editado em 12.06.2023, 10:56:19
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A Agência do Trabalhador de Arapongas, no Norte do Paraná, divulgou as vagas de emprego disponíveis nesta semana. A segunda-feira (12/6) começa com 88 oportunidades de trabalho para os araponguenses e moradores da região.

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Os interessados em alguma das vagas devem comparecer na sede da Agência do Trabalhador, localizada na Rua Condor, nº 1.145, área central da cidade, das 8 às 13h30.

Vale lembrar que deve ser realizado um agendamento. Para isso, acesse o site (clique aqui) e entre em "consultar", "reagendar" e "cancelar".

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Confira as vagas:

- AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA

- AUXILIAR TÉCNICO / VAGA MASCULINA

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- AUXILIAR DE AÇOUGUE

- AÇOUGUEIRO

- ARTEFINALISTA

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- APLICADOR DE ADESIVOS – CARROS, CABINES, FURGOES

- AUXILIAR ADMINISTRATIVO ATENDIMENTO SAC

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- ASSSITENTE ADMINSITRATIVO ESTAGIÁRIO

- AUXILIAR DE ESCRITÓRIO / SETOR VENDAS

- AUXILIARES DE ESCRITÓRIO - TER DOMÍNIO DE EXCEL PLANILHAS

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- AUXILIAR FINANCEIRO

- AUXILIAR FATURAMENTO

- ASSISTENTE DE VENDAS

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- AUXILIAR CONTROLE DE QUALIDADE

- AUXILIAR ODONTOLÓGICO

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- AUXILIAR DE TAPEÇARIA, COSTURAR CAPAS DE BANCOS, CORTINAS.

- AUXILIAR DE COZINHA

- AUXILIAR DE LOGISTICA

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- AVALIADOR DE IMÓVEIS

- AUXILIAR DE EXPEDICAO

- AUXILIAR DE PINTOR AUTOMÓVEIS

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- VAGAS PARA AUXILIAR DE PRODUÇÃO COM URGÊNCIA DE CONTRATACAO MASCULINA E FEMININA

- AUXILIAR DE PRODUÇÃO INDÚSTRIA DE RESÍDUOS RECICLAGEM

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- AUXILIAR DE PRODUÇÃO COM CNH C

- AUXILIAR DE PRODUÇÃO INDUSTRIA ALIMENTÍCIA CARNES A VACUO

- AUXILIAR DE PRODUÇÃO INDUSTRIA ALIMENTÍCIA DOCES

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- AUXILIAR DE PRODUÇÃO INDUSTRIA RAÇÃO

- AUXILIAR DE PRODUÇÃO JOVEM APRENDIZ VAGA MASCULINA

- BORRACHEIRO

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- BALCONISTA

- CUIDADOR DE IDOSO - VAGA FEMININA

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- CARREGAMENTO

- CLASSIFICADOR DE GRÃOS

- CONSULTOR DE VENDAS

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- CONTROLADOR DE PÁTIO /SUPERMERCADOS

- COZINHEIRA/ COZINHAR EM RESIDENCIA

- COZINHEIRO/A COZINHAR EM RESTAURANTE

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- CORTADOR DE TECIDOS

- COSTUREIRA MÁQUINA RETA PARA ESTOFADOS

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- ESTOQUISTA COM CNH

- EMPREGADA DOMESTICA COM REFERENCIAS

- FATURISTAS

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- FUNILEIRO

- LATOEIRO

- LUBRIFICADOR

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- IMPRESSOR SERIGRAFO

- LAVADOR DE VEÍCULOS

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- MECÂNICO DE MAQUINAS INDUSTRIAL

- MECÂNICO DE AR COMPRESSORES

- MECÂNICO DE AUTOS E CAMINHÕES

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- MECÂNICO DE SUSPENSÃO E FREIOS

- MONTADOR DE MÓVEIS

- MONTADOR DE PNEUS

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- MONTADOR DE AUTOMÓVEIS

- MOTORISTA ENTREGADOR

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- MOTORISTA TRUCK

- MOTORISTA DE CARRETA

- MOTORISTA BITREM

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- OPERADOR DE COBRANÇA

- OPERADOR LOGÍSTICO

- OPERADOR DE CAIXA LOJA

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- OPERADORES DE CAIXA SUPERMERCADOS

- OPERADOR DE MÁQUINA COMPRESSOARA DE AR COMPRIMIDOS

- OPERADOR DE MÁQUINA / PICADOR

- OPERADOR DE EMPILHADEIRA

- OPERADOR DE EXTRUSORA

- OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA

- OPERADOR DE USINAGEM

- OPERADOR DE LINHA U.V

- OPERADOR DE AGLUTINADOR

- OPERADOR DE SERRAS / MADEIRA

- OPERADOR DE SERRA FITA

- OPERADOR DE CALDEIRA

- OPERADOR DE PRENSA

- PADEIRO

- PEDREIROS

- PINTOR AUTOMOTIVO

- PINTOR DE PINTURA ELETROSTÁTICA

- PUBLICITÁRIO

- REPOSITORES PARA SUPERMERCADOS HORTIFRUTT E GÔNDOLAS

- RECEPCIONISTA DE HOTEL VAGA MASCULINA

- SERRALHEIRO

- SERVENTE DE PEDREIRO

- SOLDADORES

- TRABALHADOR RURAL - AUXILIAR DE ESTUFAS

- TRABALHADOR AGROPECUARIO ATUAR EM GRANJA

TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO

- VENDEDOR / A INTERNO COMÉRCIO

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