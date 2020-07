Arapongas chega a 105 casos confirmados de coronavírus

Continua após publicidade

A Secretaria Municipal de Saúde informou nesta sexta-feira (12) que mais sete casos de coronavírus (Covid-19) foram confirmados na cidade. Agora o município chega a 105 casos. Os pacientes diagnosticados são três mulheres e quatro homens com idades entre 31 e 82 anos.

Entre os casos confirmados, estão dois profissionais de saúde – uma mulher (52) e um homem (31) – e uma parente de 82 anos do paciente que veio à óbito na última quinta-feira (11), um idoso de 89 anos. Todos os novos pacientes diagnosticados estão em isolamento domiciliar com acompanhamento da saúde.

Dos 105 casos registrados, 80 pacientes são considerados curados. Outros 80 casos suspeitos estão em investigação.





Veja abaixo o perfil dos casos

- O 99° caso é referente a paciente do sexo feminino, 60 anos, que passou em atendimento pela UPA em 07/06; apresenta como doença de base hipertensão e, durante a consulta, queixou-se de tosse, febre, dor de garganta e dores no corpo. Sem histórico de contato com caso positivo, realizou exame no dia 08/06. Encontra-se em isolamento domiciliar e acompanhado pela UBS.

- O 100° caso é de paciente do sexo feminino, 52 anos, trabalhadora da área da saúde; apresentou dor de garganta e febre. Histórico de contato com caso positivo, realizou a coleta do exame no dia 08/06. Encontra-se em isolamento domiciliar e acompanhada pela UBS.

- O 101° caso é de paciente do sexo feminino, 82 anos, rastreado pela Vigilância Epidemiológica, sendo parente do terceiro pacientes que veio a óbito por Covid-19 no município. Realizada coleta de exame no dia 08/06. Paciente assintomática, encontra-se em isolamento domiciliar e acompanhada pela UBS.

- 102° caso: paciente do sexo masculino, 39 anos, sem comorbidades; passou por atendimento na UPA no dia 05/06, com tosse seca, coriza e dores no corpo. Realizou coleta de exame no dia 08/06. Encontra-se em isolamento domiciliar e acompanhado pela UBS.

- 103° caso: paciente do sexo feminino, 41 anos, sem comorbidades, passou por atendimento pela UBS no dia 01/06 com dor de garganta, perda do paladar, diarreia e dor de cabeça. Realizou coleta de exame no dia 04-06; encontra-se em isolamento domiciliar acompanhado pela UBS.

- 104° caso: paciente do sexo masculino, 54 anos, contato com caso 103°, sendo rastreado pela Vigilância Epidemiológica por apresentar sintomas respiratórios. Realizou o exame no dia 04/06, está em isolamento e acompanhado pela UBS.

- 105° caso: paciente do sexo masculino, 31 anos, sem comorbidades, trabalhador da área da saúde, histórico de contato com caso positivo. Apresentou sintomas de febre, tosse, dor de garganta e dores pelo corpo. Realizou exame no dia 08/06. Encontra-se em isolamento e acompanhado pela UBS.