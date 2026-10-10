Arapongas celebra 79 anos com pacote de obras e expansão econômica

Com mais de R$ 100 milhões em investimentos em obras, liderança na geração de empregos e força no setor moveleiro, cidade comemora aniversário

O município de Arapongas (PR) comemora neste sábado (10) seu 79º aniversário consolidado como um dos principais polos econômicos do Paraná. A data é marcada pela execução de um pacote de investimentos que ultrapassa R$ 100 milhões, voltado à infraestrutura, saúde e educação, além da manutenção do título de Capital Nacional Moveleira e da liderança regional na geração de empregos e nas exportações.

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Segundo o prefeito, Rafael Cita (PSD), as frentes de trabalho buscam atender demandas estruturais e projetar o crescimento do município. O pacote de obras em andamento destina R$ 20 milhões para o recapeamento asfáltico, serviço que aguarda a estiagem para avançar, R$ 58 milhões para a construção de dois colégios estaduais e R$ 1,5 milhão para a reforma do Centro Integrado de Saúde da Mulher (Cisam). Na área de mobilidade escolar, o investimento alcança R$ 9,8 milhões para a compra de 15 ônibus e cinco vans. “Arapongas completa 79 anos de uma história construída por muitas mãos. Chegamos a essa altura como a Capital Moveleira do Brasil e um centro de referência. Nosso desafio é seguir investindo em educação, saúde, segurança, habitação e mobilidade urbana, projetando a cidade para o futuro”, afirma o prefeito.

O volume de investimentos reflete a força econômica do município. Arapongas lidera a abertura de empresas na região, com o registro de mais de 2,2 mil novos negócios neste ano segundo a Junta Comercial do Paraná (Jucepar). São mais de 22 mil empresas ativas no município que projeta um potencial de consumo de R$ 6,2 bilhões, de acordo com o estudo IPC Maps.

O desempenho nos negócios acompanha o crescimento no mercado de trabalho. Entre 28 municípios da região, Arapongas é o líder na geração de empregos com carteira assinada. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), foram abertas mais de 1,5 mil vagas formais entre janeiro e agosto. A indústria de transformação concentra a maioria das contratações, impulsionada pela fabricação de móveis (24%) e de alimentos (12%).

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Polo moveleiro é a base da economia local

O polo moveleiro, principal motor da economia local, garante ao município o status de maior exportador regional. De janeiro a setembro, as vendas para o exterior somaram US$ 73,8 milhões, um crescimento de 16% em relação ao mesmo período do ano passado. Os móveis representam mais de 70% desse volume. “É um setor que gera milhares de empregos, movimenta toda uma cadeia produtiva e projeta o nome da nossa cidade para o Brasil e o mundo”, destaca Cita.

Fora do eixo industrial, o município também lidera no agronegócio. Arapongas é atualmente o maior produtor de ovos de galinha do Estado. Dados do Valor Bruto da Produção (VBP), da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento (Seab), mostram que a avicultura faturou R$ 177,7 milhões no último ano. O faturamento total do campo no município chega a R$ 658,7 milhões.

Programação festiva segue até domingo

As comemorações de aniversário do município começaram na sexta-feira (9) e seguem até domingo (11) no Expoara. Segundo o prefeito, o evento conta com esquema reforçado de segurança para receber moradores e visitantes. "Nossa preocupação foi preparar uma estrutura capaz de receber bem as famílias. Nosso objetivo é que os 79 anos sejam marcados não apenas pelos grandes shows, mas também pela organização", pontua o prefeito.

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A programação começou na sexta-feira com shows de Ana Castela e Us Agroboy. Neste sábado (10), o palco principal recebe Turma do Pagode (22h) e Marcos & Belutti (00h). O encerramento, no domingo (11), terá Jennifer & Stephany (21h), JirayaUai (22h30) e Luan Pereira (00h). Nos dois dias, artistas locais abrem o evento a partir das 20h.