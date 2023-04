Arapongas: CAPS II atende em novo local a partir desta quarta (12)

Da Redação

CAPS II, em Arapongas

A Prefeitura de Arapongas, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que a partir desta quarta-feira (12) o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) II passa a atender um novo endereço.

O serviço público agora estará disponível para a população araponguense na Rua Tucanos, nº 882. O imóvel fica localizado entre as Ruas Eurilemos e Falcão. Conforme informações oficiais, o horário de atendimento é das 7h às 18h.





