Arapongas auxilia alunos a lidarem com emoções pós-pandemia

Nesta quinta-feira (17), a Prefeitura de Arapongas divulgou que, pelo 19º ano, a Escola Municipal Presidente Getúlio Vargas está realizando o Projeto Revelar, com o qual busca trabalhar valores sociais entre os alunos.

Nesta edição, o filme escolhido para ser exibido para as crianças da Rede Municipal de Educação foi o filme infantil "Divertida Mente", no Cine Teatro Mauá. A escolha do longa se deu uma vez que foram incluídas no projeto as habilidades socioemocionais, necessárias para que a criança tenha um controle consciente sobre as próprias emoções.

“Nesse momento de pandemia, todos nós passamos por fortes emoções que precisam ser melhor trabalhadas. O filme enfoca nas cinco emoções básicas: medo, raiva, tristeza, alegria e nojo”, explica a diretora da escola, Teresa Gomes. Segundo ela, no ano passado, foi feito o mapa da empatia, que revelou que os alunos voltaram diferentes, por causa da pandemia.

“Agora, depois da exibição do filme, os alunos vão fazer relatórios. A ideia é que todo mês possamos trabalhar uma emoção. A sociedade está precisando disso para poder lidar melhor com as perdas, frustrações, medos etc”, acrescenta Teresa Gomes.





