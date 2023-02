Arapongas atualiza horários e locais da vacinação contra Covid

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Arapongas segue aplicando da 4ª dose (segunda dose de reforço) para as pessoas com 18 anos ou mais

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que semanalmente o calendário de vacinação contra a Covid-19 (horários e locais) é atualizado e está disponível através do link: https://www.arapongas.pr.gov.br/coronavirus-agenda_vacinacao.php#banner_vacina

continua após publicidade .

GRUPOS

Arapongas segue com a primeira dose (D1) para as crianças de 1 a 2 anos completos sem comorbidades. Para este público, os atendimentos serão exclusivamente na Clínica do Bebê (Rua Perdizes, nº 1420 – Centro), com agendamento prévio. As vacinas “baby” - do imunizante Pfizer BioNTech, são destinadas para as crianças de seis meses a dois anos (2 anos, 11 meses e 29 dias).

AGENDAMENTO

Pode ser feito pelos telefones: 3172-0214 e 3902-1279 (Clínica do Bebê).

continua após publicidade .

DOCUMENTAÇÃO

Para vacinação do público infantil: os pais e/ou responsáveis devem apresentar documento pessoal com foto, CPF e carteira de vacinação da criança.

18 ANOS OU MAIS

Arapongas segue aplicando da 4ª dose (segunda dose de reforço) para as pessoas com 18 anos ou mais. A 4ª dose deve respeitar um intervalo mínimo de quatro meses a partir do primeiro reforço (3ª dose). Para ser vacinado, basta apresentar um documento oficial com foto e a carteirinha de vacinação.

DOCUMENTAÇÃO

Carteira de vacinação;

Documento com foto

Siga o TNOnline no Google News