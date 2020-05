Arapongas atinge 40 casos confirmados de Covid-19

A Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria Municipal de Saúde, torna público que neste sábado (09) foi registrado mais um caso de coronavírus (Covid-19) no município. Desta forma, Arapongas atinge a marca de 40 casos confirmados. A respeito desse novo caso, cumpre ainda informar que:

- Trata-se de paciente do sexo feminino, 36 anos;- Ela teve contato com caso suspeito, procurou a UPA em 02 de maio com sintomas leves;- Foi medicada e mantida em isolamento domiciliar. Até o momento, sem apresentar complicações, permanece clinicamente com sintomas leves e estáveis;- A Secretaria de Saúde de Arapongas reforça a importância de que a população siga as orientações dos especialistas, mantendo os cuidados de higiene, usando máscaras e evitando aglomerações

Foto: Reprodução

.