Arapongas: atendimento odontológico aos finais de semana

Da Redação

Nesta sexta-feira (03), um passo para o primeiro final de semana do mês de junho, a Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria Municipal de Saúde, reitera sobre o plantão odontológico que acontece aos finais de semana no município.

continua após publicidade .

Aos sábados e domingos, os atendimentos se concentram no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO). A entrada do paciente será pelo Pronto Atendimento 24h Alberto Esper Kallas, localizado na rua Bonito do Campo, esquina com a rua Juriti.

Os atendimentos de urgência, que não necessitam de agendamento de horário, serão realizados entre as 07h e 11h.

continua após publicidade .

Atualmente, a cidade de Arapongas conta com 29 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e os consultórios odontológicos estão instalados em 17 delas. Sendo: Águias, Araponguinha, Araucária, Aricanduva, Bandeirantes, CAIC, Centauro, Columbia, Del Condor, Guadalupe, Padre Chico, Palmares, Pombas, Primavera, San Raphael, Tropical e Ulisses Guimarães.

A Prefeitura frisa que, além das UBS's citadas, o município também possui atendimento noturno nos três Pronto Atendimentos 18h: Flamingos, Palmares e Petrópolis.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.