Arapongas atende em horário especial para compras do Dia dos Pais

O comércio de Arapongas atenderá em horário especial para o Dia dos pais, comemorado neste domingo (14). O atendimento diferenciado foi estabelecido pela Convenção Coletiva de Trabalho 2022/2023, assinada recentemente pelo Sindicato do Comércio Varejista de Londrina e Região (Sincoval) e Sindicato dos Empregados no Comércio de Londrina e Região (Sindecolon).

Nesta quinta-feira (11) e sexta-feira (12), as lojas atenderão até as 21h. Enquanto que no sábado (13), o expediente do comércio será das 09h às 18h.

“A jornada nesses dias, após as 18h, deverá ser remunerada com o adicional de 70% (setenta por cento), isto é, hora acrescida do adicional, independentemente de o trabalhador estar laborando abaixo do limite legal, sendo vedada sua compensação”, a Convenção Coletiva estabelece.

O documento observa, ainda, que “sempre que o empregado laborar após as 18h nestas datas, o empregador deverá fornecer um vale-alimentação de R$17,50 (dezessete reais e cinquenta centavos), que não terá natureza salarial”.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.



