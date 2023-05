Arapongas articula a implantação do aeroporto de cargas

Da Redação

O investimento é de R$ 8.525.761,03

O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, recebeu na manhã desta sexta-feira (12) o deputado federal Luciano Ducci (PSB). Na pauta, o projeto para transformar o Aeroporto Municipal Alberto Bertelli em um aeroporto de cargas. Sérgio Onofre detalhou ao parlamentar os investimentos feitos no aeroporto, cuja pista passa a ter 30 metros de largura. A extensão também está ganhando mais de 200 metros, chegando em a 1.401,04 metros.

O investimento é de R$ 8.525.761,03, sendo R$ 3 milhões em recursos próprios e R$ 5.525.761,03 a fundo perdido do Governo do Estado. “Nós queremos mostrar ao governo federal, com o apoio do deputado Ducci, que é perfeitamente viável o funcionamento do aeroporto também como um aeroporto de cargas, através da construção de mais uma pista e demais ajustes na estrutura. “No nosso entendimento, isso se tornou mais fácil com os investimentos já feitos. Além disso, a posição estratégica de Arapongas, entre dois polos como Londrina e Maringá e em uma região que é grande produtora, justifica plenamente o investimento”, argumenta o prefeito.

Ducci informou que já tem audiência marcada com Márcio França, ministro dos Portos e Aeroportos, quando tratará sobre esse e outros assuntos ligados ao setor. “Consideramos oportuna a reivindicação do prefeito Sérgio, respaldada pelos segmentos produtivos de Arapongas e região. De fato, o desenvolvimento do país passa por investimentos que resolvam esse gargalo logístico e pelo incremento no serviço de transportes”, comentou o deputado.

Como esta audiência com o ministro conflita com a agenda de compromissos já definida pelo prefeito, Ducci aproveitará a ocasião para agendar uma segunda audiência, desta vez com a presença de Sérgio Onofre em Brasília. O deputado também aproveitou a reunião desta sexta para tratar sobre o andamento de obras que estão sendo construídas no município com recursos viabilizados por ele em Brasília. Entre elas, a Escola Enzo Batista Daleffe, no Jardim Caravelle, e o CAPs Infantil. O prefeito informou que as duas obras estão em andamento e que a Escola, um investimento de mais de R$ 4 milhões, deverá ser inaugurada em cerca de 60 dias.

Participaram também o procurador jurídico, Rafael Cita, o secretário de Saúde, Moacir Paludetto Jr, a diretora da Saúde, Sandra Onofre e o vereador, Márcio Nickenig.

