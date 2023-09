Arapongas arrecada 150 Kg de alimentos para vítimas de enchentes no RS

A arrecadação de itens alimentícios ocorrida durante a capacitação promovida pela Secretaria Municipal de Saúde, no último dia 12, em Arapongas, no norte do Paraná, resultou na destinação de 150 kg de alimentos não perecíveis para as vítimas de enchentes registradas no Rio Grande do Sul (RS).

“A iniciativa demonstrou a sensibilidade e o comprometimento dos participantes e da equipe do Núcleo de Educação Permanente da Secretaria de Saúde de Arapongas (NEPA) em relação às necessidades da comunidade. Os alimentos arrecadados foram encaminhados à Defesa Civil do Rio Grande do Sul, onde serão distribuídos às famílias que enfrentam as consequências devastadoras das recentes enchentes no estado”, explicou o secretário municipal de Saúde, Moacir Paludetto Jr.

Ainda conforme a Saúde, a entrega dos alimentos está agendada para o dia 20 de setembro, quando serão enviados ao Rio Grande do Sul para atender às necessidades urgentes das famílias afetadas. Fortalecimento – Por meio da NEPA, a Prefeitura tem intensificado capacitações – com diferentes abordagens médicas e de enfermagem, ampliando o conhecimento e favorecendo para o melhor atendimento à população.

E O último encontro integrou o 5º ciclo de capacitações médicas do município, certificando todos os participantes por meio do Núcleo de Educação Permanente de Arapongas (NEPA).

