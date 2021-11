Da Redação

Arapongas apresenta um caso importado de dengue

A Secretaria Municipal de Saúde de Arapongas, por meio do Controle de Endemias, divulgou nesta quarta-feira, 24, o novo Informe Epidemiológico da dengue; de 14 a 20/11. Após 14 semanas consecutivas sem registrar casos de dengue, o município apresentou um caso positivo; importado, ou seja, que foi contraído em outra cidade. Os dados mostram também um total de 82 notificações; 29 em investigação; e 52 negativos.

Na semana anterior, Arapongas havia registrado 75 notificações, 27 em investigação, 48 negativos e nenhum caso confirmado da doença. “ O trabalho continua através das nossas equipes. É válido lembrar que este caso é importado, mas mesmo assim estamos atentos. Reiteramos que os cuidados por parte da população são de suma importância para o combate a prevenção à dengue, e consequentemente, a circulação do mosquito transmissor”, disse o coordenador do Controle de Endemias, Valdecir Pardini.

Paraná

O boletim semanal da dengue divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde registra 26 novos casos confirmados, chegando a 423 no total. Os dados são do 14º Informe Epidemiológico, do novo período sazonal da doença, que iniciou no dia 1º de agosto e deve seguir até julho de 2022.

Até o momento 77 municípios registraram casos da doença, sendo que 61 confirmaram casos autóctones, ou seja, a dengue foi contraída no município de residência.

Há ainda 1.611 casos em investigação e 263 municípios registraram notificações de dengue, que passaram de 8.626 para 9.216. O Estado não registrou nenhum óbito neste período.