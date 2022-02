Da Redação

Arapongas apresenta saldo positivo de empregos em 2021

De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta segunda-feira (31), o Paraná apresentou-se de maneira estável na geração de emprego em todas as regiões. Os dados mostraram que 367 cidades terminaram o ano com saldo positivo na abertura de novas vagas, o que representa 91% dos municípios paranaenses.

Duas cidades tiveram “empate” entre aberturas e desligamentos e apenas 30 registraram perdas no mercado de trabalho. O resultado são 172 mil novas vagas no Estado, o melhor do Sul no ano passado. A cidade que mais gerou empregos foi Curitiba, com 42.835, quinto melhor resultado nacional, atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília.

Arapongas, por sua vez, se destaca entre os demais municípios do Paraná com mais de mil empregos formais gerados em 2021. De acordo com o relatório do Caged, no acumulado de 2021, a cidade apresentou 17.970 admissões e 16.904 desligamentos – gerando um saldo positivo de 1.066 vagas.

Segundo o prefeito Sérgio Onofre, o objetivo é de que em 2022 o município avance ainda mais na geração de empregos. “Estamos otimistas e buscando números ainda melhores. Temos diversas obras previstas, ainda para 2022, o que traz também a expectativa de mão de obra e geração de empregos”, disse. Dessa forma, um dos segmentos que deve ser aquecido é o da construção, inclusive com o início da primeira etapa do Residencial Bem Viver Arapongas. O empreendimento, elaborado em parceria pelo Governo do Estado, Caixa Econômica Federal e a Construtora Pacaembu, receberá R$ 89 milhões em sua primeira etapa, com a construção de 683 casas – ao todo, no futuro, serão 1.479 unidades habitacionais.