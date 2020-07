Arapongas apresenta "Sábado do Riso”

Continua após publicidade

Neste sábado (13) o comediante Tadeu apresenta mais um episódio do “Sábado do Riso “, com muita diversão e gargalhadas garantidas.

Na sexta (12) o projeto Cultura em Casa apresentou mais uma edição do “Sextou Big”, com o tecladista Allyson Martins da Big Band, começando com a música Somewere Over The Raybon.

Allyson deu uma aula sobre o mundo das teclas instrumentais, desde seu surgimento no século 14 até os dias atuais, com utilização de alta tecnologia para tirar o máximo deste instrumento, que é a base harmônica da banda.

Ele finalizou a apresentação com a música Beauty and The Beast.

Programação disponível nas mídias:

