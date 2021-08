Da Redação

Arapongas apresenta redução de casos e óbitos para covid-19

O último Boletim Epidemiológico da Covid-19, publicado pela Prefeitura de Arapongas nesta quinta-feira (19), apontou uma redução no número de casos, óbitos e taxa de transmissão, nos últimos 30 dias até 14 de agosto.

De acordo com os dados divulgados, o número de pessoas contaminadas pela doença na semana anterior, entre os dias 8 e 14 de agosto, demonstraram uma estabilidade, com aumento de apenas 2%. Já no mês, houve uma queda de 11%, de 568 casos para 503.

As mortes também tiveram redução. Nos últimos 30 dias, Arapongas registrou 18 óbitos, cinco a menos que o mês anterior. A taxa de transmissão também teve uma estabilidade nos últimos sete dias em 0,86. O percentual de curados da doença obteve um aumento de 96,38% para 96,45%.

O boletim também demonstrou que entre as regiões da cidade mais afetadas pela doença nos últimos 7 dias estão: V. Araponguinha, região Central e J. Columbia.

A taxa de ocupação dos leitos Covid-19 no Hospital foi de 20% (redução) dos leitos de enfermaria, sendo 6 dos 30 leitos ocupados e de 17,9% (aumento) dos leitos de UTI, sendo 10 dos 56 leitos ocupados.

Referente aos indivíduos contaminados, 61,42% das pessoas que ficaram doentes nos últimos 30 dias estão na faixa de 20 a 49 anos.

59,2% dos óbitos registrados desde o início da pandemia (329 dos 556), são de pessoas acima de 60 anos.

Referente à vacinação, os dados desta semana demonstraram que até o dia 14/08, haviam sido vacinadas 84.800 pessoas no município com a primeira dose e 21.864 com a segunda dose e 3.366 com dose única.