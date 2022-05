Arapongas apresenta aumento de 75% no número de casos

Da Redação

A Prefeitura de Arapongas, nesta terça-feira (10), divulgou, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, o Boletim Epidemiológico nº 89 da Covid-19. Os dados são referentes ao dia 01 de maio até 07 de maio.

Conforme o novo informativo, o município apresenta um aumento de pessoas contaminadas pelo coronavírus no últimos sete e 30 dias. Os óbitos, por sua vez, demonstraram uma estabilidade nesse mesmo período, uma vez que não foram registradas novas mortes.

Ao tratar, por sua vez, sobre a taxa de transmissão, Arapongas também apresenta um aumento. Os dados referentes ao aumento, tiveram origem nos registros de 103 testes privados registrados há mais de 10 dias.

Dessa forma, entre as análises realizadas, comparadas com a semana anterior, dos dias 24 de abril à 30 de abril, destacam-se:

- Aumento do número de registros de casos nos últimos 7 dias em 75% (112 para 196);

- Aumento do número de registros casos nos últimos 30 dias de 41,57% (332 para 470);

- Estabilidade dos óbitos nos últimos 07 dias, não sendo registrados óbitos;

- Estabilidade dos óbitos nos últimos 30 dias, não sendo registrados óbitos;

- Redução no percentual de curados de 98,10% para 97,94%;

- Aumento no número total de pessoas que já contraíram o COVID-19 de 0,56% (34.811 para 35.007);

- Aumento no número total de pessoas que já se curaram do COVID-19 de 0,49% (34.119 para 34.285);

- Aumento da taxa de transmissão de 0,96 para 1,03;

- Maior número dos casos nos últimos 7 dias está na região Central, Conjunto Centauro e Vila Araponguinha;

- Indivíduos contaminados: 58,33% das pessoas que ficaram doentes nos últimos 30 dias estão na faixa de 20 a 49 anos;

- Óbitos: 61,7% dos óbitos registrados desde o início da pandemia (380 dos 616), são de pessoas acima de 60 anos;

- Vacinação: os dados demonstraram que até o dia 07 de maio, haviam sido vacinadas 109.038 pessoas com a 1ª dose ou dose única, sendo 5.611 entre 05 e 11 anos representando 98% da meta acima de 12 anos e 50% da meta entre 5 e 11 anos. Referente a 2ª dose ou dose única, foram vacinadas 94.211, sendo 2.584 entre 05 e 11 anos representando 87% da meta acima de 12 anos e 23% da meta entre 5 e 11 anos. Referente a 3ª dose 44.487 pessoas (47% da meta) já receberam a 3ª dose e 4.298 já receberam a 4ª dose (2ª dose de reforço).

- Leitos hospitalares: Esta semana finalizou-se sem ocupação dos leitos com pacientes de Arapongas com Covid-19 no Hospital.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.