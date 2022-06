Arapongas apresenta 2.617 casos e três óbitos pela Dengue; confira

Da Redação

Com dados referentes dos dias 12 a 18 de junho, a cidade apresenta um total de 6.027 notificações

Nesta quarta-feira (22), o Controle de Endemias da cidade de Arapongas divulgou o 43º Boletim Epidemiológico da Dengue no município. Com dados referentes dos dias 12 a 18 de junho, a cidade apresenta um total de 6.027 notificações, 2.617 casos confirmados - sendo 2.585 autóctones e 32 importados, 43 casos em investigação, 3.367 casos negativos e três mortes.

continua após publicidade .

Na semana anterior, por sua vez, os dados informativos registravam 5.312 notificações, 2.365 casos positivos, 51 em investigação, 2.896 negativos e três óbitos pela Dengue.

“Seguimos na luta de combater o mosquito. Esse deve ser um empenho de toda a sociedade. As equipes permanecem intensificando as ações de bloqueios, fiscalizações, visitas domiciliares e orientações. Queremos diminuir os índices, buscando com isso evitar mortes por dengue”, disse o coordenador do Controle de Endemias, Valdecir Pardini.

continua após publicidade .





PARANÁ

O boletim semanal da Dengue publicado pela Secretaria de Estado da Saúde confirma mais oito mortes em decorrência da doença, aumentando para 59 o número total de óbitos no Paraná. Os dados são do 43º Informe Epidemiológico, do novo período sazonal da doença, que iniciou no dia 1º de agosto e deve seguir até julho de 2022.

continua após publicidade .

O informe registra ainda 104.592 confirmações de casos no Paraná. São 7.636 a mais em comparação com a semana passada. Além disso, são 221.710 notificações e 352 municípios tiveram casos confirmados, cerca de 88% dos municípios paranaenses. Além dos casos de dengue, foram registrados mais dois casos de febre Chikungunya, somando 21, 6 autóctones e 15 importados. Durante este período não houve registro de casos de zika.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.