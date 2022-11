Arapongas apresenta 2ª edição do Circuito Paranaense do Mobiliário

Da Redação

Evento foi apresentado pelo Sima nesta quarta-feira durante jantar

Em jantar na noite desta quarta-feira (24), o Sindicato das Indústrias de Móveis de Arapongas (Sima) consolidou a proposta do novo formato da segunda edição do Circuito Paranaense do Mobiliário, que será de 30 de janeiro a 3 de fevereiro. O evento reuniu fornecedores, empresários, profissionais de marketing e comercial das empresas do segmento.

“Momentos desafiadores exigem criatividade e a segunda edição do circuito está caminhando de forma muito positiva, com uma ótima receptividade tanto por parte dos fabricantes como por parte dos lojistas”, afirmou o presidente do SIMA, José Lopes Aquino. Ele frisou que a experiência da primeira edição tem sido fundamental no aprimoramento de vários detalhes envolvendo o Circuito, que é uma realização do Sima com apoio do Sebrae e Sistema FIEP.

Está confirmada a participação de 26 empresas. Lojistas de todo Brasil tem comprovado o interesse através da emissão de passagens e reservas de hotel que serão oferecidos pelo projeto. Cláudia Lens, gerente de Projeto do Circuito, fez a apresentação do novo formato, ressaltando que o lojista poderá escolher a forma que considerar mais conveniente para deslocamento: seja por transporte aéreo, com o próprio veículo, voando até Londrina ou Maringá, de onde a organização fará o transporte até Arapongas.

Cada indústria terá área própria para apresentação de seus móveis no Espaço Cedro do Expoara, onde a logística foi pensada em forma de circuito, oferecendo ao visitante a oportunidade de conhecer todos os expositores. O almoço também será servido no local e haverá ainda um happy hour, tudo por conta dos organizadores, que consideram esses momentos igualmente importantes para se fazer negócios e network. “Essa é a principal diferença entre o Circuito e as feiras. No Circuito, o foco é 100% nos negócios, priorizando a qualidade do atendimento ao visitante, acrescenta Cláudia Lens.

Sílvio Luiz Pinetti, diretor do SIMA, ressalta que também são argumentos fortes em favor da segunda edição o fato de o lojista encontrar promoções exclusivas, ver e tocar em primeira mão os lançamentos para 2023 e interagir de forma direta com representantes, gerentes e diretores das fábricas. Participam da segunda edição do Circuito Paranaense do Mobiliário as seguintes empresas: Albatroz, Caemmun, Colibri, Demóbile, DJ Móveis, Dobuê, Incorplac, Ladd, Línea Brasil, Madetec, Matrix, Mempra, Mobler, Molufan, Moval, Móveis Estrela, Nicioli, Perfan, Phoenix Baby, Poliman, Poquema, QMovi, Simbal, SMP Movelaria, Takei Estofados e Vila Rica.

O polo moveleiro de Arapongas é o maior do Paraná e segundo maior do Brasil, com 270 indústrias que movimentam mais de R$ 2,6 bilhões por ano e geram mais de 10 mil empregos diretos.

