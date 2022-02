Da Redação

Arapongas aplicou mais de 219 mil doses contra a Covid-19

Nesta quarta-feira (09), a Prefeitura Municipal de Arapongas, através da Secretaria Municipal de Saúde, informou que já aplicou um total de 219.537 doses das vacinas contra a Covid-19.

De acordo com os dados fornecidos, 100.826 araponguenses receberam a 1ª dose (D1); 86.261 a segunda dose (D2); 3.395 tomaram a dose única (DU); 27.746 a dose reforço; entre o público infantil (de 05 a 11 anos) 1.309 foram vacinadas com a primeira dose.

A Secretaria de Saúde divulgou que, entre o público geral, foram vacinados os seguintes grupos: pessoas da população em geral; idosos com 60 anos ou mais; pessoas com comorbidades; gestantes e puérperas; pessoas com deficiência; pessoas em situação de rua; idosos, funcionários e cuidadores de instituições de longa permanência; trabalhadores da saúde; trabalhadores das forças de segurança; educadores, trabalhadores da limpeza pública, trabalhadores da Assistência Social; trabalhadores da TUA – Transporte Público de Arapongas e pessoas privadas de liberdade e funcionários Depen; terceira dose na população que já completou 4 meses do recebimento da 2ª dose; adolescentes 12 a 17 anos; terceira dose para pessoas com 18 anos ou mais, com alto grau de imunossupressão.

Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.