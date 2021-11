Da Redação

Arapongas aplicou 182.679 doses das vacinas contra a Covid

Em novo informe divulgado pela Prefeitura de Arapongas nesta terça (23), a Secretaria Municipal de Saúde atualizou os dados sobre a vacinação contra COVID-19 na cidade.

Arapongas aplicou, até agora, 182.679 doses das vacinas contra a Covid-19.

Conforme os números, 96.970 pessoas receberam a primeira dose (D1); 73.900 a segunda dose (D2), 3.369 receberam as doses únicas (DU) e 8.440 tomaram a dose reforço – terceira dose.

Foram vacinados os seguintes grupos: pessoas da população em geral (convocadas por idade – acima de 18 anos); idosos com 60 anos ou mais; pessoas com comorbidades; gestantes e puérperas; pessoas com deficiência; pessoas em situação de rua; idosos, funcionários e cuidadores de instituições de longa permanência; trabalhadores da saúde (incluindo as equipes de vacinação); trabalhadores das forças de segurança; educadores (entre professores e trabalhadores da Educação Básica, Ensino Superior e Cursos profissionalizantes), trabalhadores da limpeza pública, trabalhadores da Assistência Social; trabalhadores da TUA – Transporte Público de Arapongas e pessoas privadas de liberdade e funcionários Depen; terceira dose dos idosos acima dos 70 e 60 anos - que completaram seis meses da segunda dose; terceira dose em todos os profissionais da Saúde ; adolescentes com 17, 16 ,15, 14, 13 e 12 anos sem comorbidades, e adolescentes de 12 a 17 anos – com comorbidades, terceira dose para pessoas com 18 anos ou mais, com alto grau de imunossupressão.

CALENDÁRIO

A Secretaria Municipal de Saúde reforça sobre o cronograma a ser realizado em Arapongas.

ADOLESCENTES

A vacinação contra a Covid-19 atende os adolescentes de 12 a 17 anos – COM COMORBIDADES.

E também os adolescentes de 14 a 12 anos – SEM COMORBIDADES.

Os adolescentes precisam apresentar: CARTÃO NACIONAL DO SUS, CPF, DOCUMENTO COM FOTO E TERMO DE CONSENTIMENTO PARA PAIS OU RESPONSÁVEIS.

2ª dose Astrazeneca

Todos aqueles que tomaram a primeira dose (D1) de AstraZeneca até o dia 08 de setembro estão sendo vacinados com a segunda dose (D2) do imunizante.

3ª dose – reforço

Tais doses são aplicadas no público acima dos 40 anos; e que completaram cinco meses da segunda dose e também em todos os profissionais da saúde; receberam a segunda dose (D2) há 180 dias, independentemente da vacina recebida. VEJA AQUI AS ESPECIFFICAÇÕES E DETALHES DA VACINAÇÃO EM 3ª DOSE PARA OS TRABALHADORES DA SAÚDE

PFIZER

Deve-se contar o intervalo de 56 dias da primeira dose para o recebimento da 2ª aplicação.

LOCAIS DA VACINAÇÃO ANTICOVID

A Saúde reitera que o município conta com novos pontos de vacinação contra a Covid-19. Além disso, a vacinação acontece de domingo a domingo.

DIAS ÚTEIS (SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA):

- Pronto Atendimento 18 Horas Cj. Palmares (Rua Tanatau, Nº 520): 9h às 20h;

- Pronto Atendimento 18 Horas Cj. Petrópolis (Rua Pato Mergulhador nº 280): 9h às 20h;

- Pronto Atendimento 18 Horas Cj. Flamingos (R. Iratauá, S/N): 9h às 20h;

- CISAM - apenas para o público feminino (Av. Gaturamo, 950). NOVO HORÁRIO: 9h às 13h.

FINAIS DE SEMANA (SÁBADOS E DOMINGOS):

- Laboratório Municipal de Análises Clínicas (Rua Atingau, ao lado da UPA 24Horas): 19h às 23h.