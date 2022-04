Da Redação

Arapongas aplica 4ª dose contra covid e vacina da gripe

Através do informativo sobre saúde, o secretario da pasta Moacir Paludetto Junior, de Arapongas, informa que a cidade segue com a campanha de vacinação.

Pessoas com 60 anos ou mais podem receber a 4ª dose ou 2ª dose de reforço. "O idoso que tomou a última vacina há mais de quatro meses pode receber essa dose do imunizante. É muito importante completa o esquema vacinal. Estamos há duas semanas sem internamento e com baixos casos do vírus na cidade", explica Moacir.

A campanha de vacinação contra a Influenza também segue para idosos com 60 anos ou mais, além de profissionais de saúde. Não é necessário intervalo entre as vacinas contra a Covid-19 e Influenza.



