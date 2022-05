Arapongas anuncia R$ 1,8 milhão em obras viárias; veja

Da Redação

O prefeito de Arapongas, Sergio Onofre da Silva (PSC), anunciou nesta terça-feira (10) duas obras viárias que somam quase R$ 1,8 milhão em investimentos. Os recursos foram conquistados junto à Secretaria do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas (Sedu-PR) e serão aplicados no recape e urbanização da Rua Guaratinga e na interligação do Jardim Bandeirantes ao Portal das Flores.



A Rua Guaratinga receberá investimentos de R$ 1,2 milhão. A obra prevê o recape asfáltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) entre o trecho das Ruas Pavão e Gaturamo Bandeira. Além da recuperação do pavimento, o projeto contempla obras de urbanização das calçadas e ampliação da ciclovia no local, além da construção de bancos e iluminação com postes republicanos.

Segundo o prefeito, o objetivo é transformar o local em um ponto de lazer da comunidade araponguense aos finais de semana e também tornar o espaço mais agradável aos trabalhadores de segunda a sexta-feira. Localizada junto ao Parque Industrial na saída para Londrina, o local é utilizado durante a semana pelos trabalhadores, que saem das fábricas e vão junto às árvores existentes na região para descansar.

“É uma vontade nossa de muitos anos arrumar a Rua Guaratinga. Os funcionários ficam ali debaixo das árvores na hora do almoço, inclusive muitas pessoas vão até ao local aos domingos”, diz Onofre. Segundo ele, a intenção é impedir o trânsito no trecho aos finais de semana para que a população possa utilizar o espaço. “As famílias vão poder levar os filhos para andar de patins ou de bicicleta, até porque a rua é endereço de indústrias, em sua maioria, e fechar o trânsito no local não vai prejudicar ninguém”, diz.

Ele assinala que pretende também incentivar o uso da rua para provas de ciclismo ou skate, além de permitir a instalação de food trucks. “Queremos que seja mais um local de lazer para as pessoas em Arapongas. A Praça do Cemitério está ficando lotada aos domingos e o município precisa de novas áreas para a família araponguense’, afirma. Ele cita outras ações nesse sentido em Arapongas, como a revitalização do Parque dos Pássaros, já autorizada.

Já a interligação do Jardim Bandeirantes ao Portal das Flores, no trecho entre as ruas Patativa e Pica-Pau Branco, terá investimentos de R$ 576 mil. O projeto prevê a transposição viária do Ribeirão Bandeirantes e o asfaltamento também com CBUQ. “Essa obra chegou a ser iniciada há 25 anos e depois foi abandonada”, assinala o prefeito.

Onofre lembra que o Corpo de Bombeiros de Arapongas fica instalado na Rua Patativa e a obra de interligação será fundamental para o próprio deslocamento da corporação no caso de atendimentos de acidentes e outras ocorrências na região do Portal das Flores e outros bairros. "O próprio Corpo de Bombeiros fez um cálculo de que vai gastar 5 minutos no trânsito com a obra. Esses 5 minutos podem significar a vida de uma pessoa", diz o prefeito. O prazo para conclusão é de 180 dias. "São duas obras estruturantes fundamentais para a cidade", completa Onofre.