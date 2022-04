Arapongas anuncia quase R$ 14 milhões para a educação

Da Redação

Na manhã desta sexta-feira (25), em Arapongas, o prefeito Sérgio Onofre recebeu o deputado federal Pedro Lupion. No momento, os dois anunciaram que o município está recebendo mais R$ 14 milhões para reforçar a educação.

O valor será destinado para a aquisição de vários itens destinados às escolas e aos centro municipais de educação infantil (CMEIs). O mobiliário é onde está concentrado o maior valor do investimento, com R$ 5.963.886,80.

“É importante que essas informações cheguem à população, pois contribuinte precisa saber onde está indo o seu dinheiro. E nós temos que contar com a força de parceiros como o Pedro Lupion em Brasília, ajudando na liberação desses e de outros importantes recursos”, afirmou o prefeito.



Em segundo lugar de volume de investimento recebido, está o novo sistema de ensino, com R$ 4.372.860,00. A partir de abril, os alunos das turmas infantis aos 5º anos – ensino fundamental, terão acesso a um novo material didático, que engloba apostilas com todas as disciplinas (Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia e Arte), livro de literatura infantil, agenda para o aluno e para o professor, livro para os professores de todas as disciplinas, livro para trabalhar com a família, plataforma de Ensino Digital e Formação Pedagógica para professores.

O município também está investindo R$ 2.108.357,50 em kit escolar, R$ 178.500,00 em coleção infantil, R$ 33.120,70 em tênis militar, R$ 114.026,50 em uniforme militar, R$ 646.092,30 em tênis, R$ 24.540,00 em impressoras, R$ 60.587,88 em computadores e R$ 252.418,80 em materiais de expediente e pedagógico.



"Eu disse que esse segundo mandato nosso seria dedicado fortemente à educação e isso está acontecendo. Para isso, temos contado com um apoio valioso do Pedro Lupion. Estamos em vias de inaugurar o Colégio Estadual da Zona Sul, um investimento de R$ 5,7 milhões, obra que foi liberada com o apoio dele quando ainda era deputado estadual, sem falar em outros investimentos fora da educação, como o Centro de Detenção Provisória, o CDP, uma obra de R$ 7,3 milhões também em fase de execução”, acrescentou Sérgio Onofre.

Lupion destacou a importância da parceria com Arapongas. “Atuo politicamente em quase 100 municípios e praticamente em nenhum deles vi o prefeito podendo anunciar esse volume de recursos para a educação. É muito bom saber que em Arapongas o nosso apoio e parceria têm dado resultados tão abrangentes para o ensino”, afirmou o parlamentar.

O deputado federal também anunciou a liberação de R$ 1 milhão para a instalação de dez parques infantis na cidade. É de sua autoria também a emenda que está permitindo a renovação de todo o armamento da Guarda Municipal.

Após a reunião no gabinete, Sérgio Onofre, Lupion e comitiva visitaram os depósitos onde estão armazenados os materiais escolares e as obras do CDP na Zona Sul. O professor Luiz Roberto dos Santos, o “Peta”, secretário municipal de Educação, disse que vários caminhões continuam chegando no município com os materiais adquiridos, sendo que parte já começou a seguir para as escolas e CMEIs.

Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.

