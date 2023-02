Arapongas anuncia projeto que equipara hora-aula da Rede Municipal

Da Redação

A novidade foi apresentada durante a Formação Continuada de professores da Rede Municipal

Nesta sexta-feira (24), o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, e o procurador jurídico, Rafael Cita, anunciaram a criação do projeto de lei que equipara a hora-aula de professores da Educação Infantil com os professores do Ensino Fundamental.

A novidade foi apresentada durante a Formação Continuada de professores da Rede Municipal, realizada pela Secretaria de Educação (Semed), em parceria com a Editora OPET, na Facnopar, em Apucarana.

"Essa já era uma reivindicação antiga e agora, com todo esforço da nossa equipe jurídica, formulamos este projeto, que deve ser encaminhado à Câmara Municipal já na próxima segunda-feira (27)", iniciou o prefeito.

Atualmente, os professores da educação infantil recebem R$ 15,62 (hora/aula) e os professores do fundamental R$ 17,22 (hora/aula). Cita explicou que o projeto passou por estudo, além de análises econômicas e financeiras – juntamente com as pastas competentes, até que fosse possível chegar a sua formulação.

Na prática, a tabela remuneratória (hora/aula) das categorias deve ser idêntica. “É algo que já vínhamos trabalhando há algum tempo. O projeto propõe a equiparação da hora/aula dos professores da educação infantil aos demais docentes do fundamental. Não existe razão alguma para esta diferença remuneratória entre as categorias, onde ambas são igualmente importantes para a educação municipal”, salientou.

Tal iniciativa contou também com o empenho do vereador e professor Marcelo Junior.

Formação Continuada

Nesta quinta e sexta-feira (23 e 24), a Semed desenvolveu a nova edição da Formação Continuada aos professores e cuidadores municipais. Entre escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIS), marcaram presença o total de 1.022 profissionais.

Pelo terceiro ano, a iniciativa conta com o apoio da Editora OPET, que integra o novo sistema das instituições de ensino. A secretária da Educação, Cristiane Rossetti, falou da importância desses encontros. “É um trabalho que fortalece a educação, valorizando cada profissional. O resultado é obtido nas salas de aula, com o aprendizado dos nossos alunos”, falou.

Cristiane Rossetti agradeceu também a colaboração da Facnopar, através do diretor-geral, Danilo Freire.

