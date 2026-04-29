Arapongas anuncia novo bairro planejado com 665 casas na Zona Sul





Arapongas contará com um novo bairro planejado, o Residencial Ouro Verde, que trará 665 casas para uma importante área de expansão na Zona Sul da cidade. O anúncio foi oficializado pela Construtora Pacaembu na manhã desta quarta-feira (29), durante solenidade na Prefeitura Municipal. O projeto, que representa o quarto empreendimento da construtora no município, envolve um investimento superior a R$ 139 milhões e tem previsão de gerar mais de 2.000 empregos diretos e indiretos durante o período de obras.

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O Residencial Ouro Verde é fruto de uma parceria estratégica entre o Governo Federal, por meio do programa Minha Casa, Minha Vida, o Governo do Estado do Paraná, com o programa Casa Fácil da Cohapar, a Caixa Econômica Federal e a Prefeitura de Arapongas. As unidades são destinadas a famílias com renda a partir de R$ 1.800,00, que poderão contar com subsídios federais de até R$ 55 mil e estaduais de até R$ 20 mil, totalizando R$ 75 mil em descontos. Para facilitar a aquisição, a construtora oferece gratuidade na documentação e a possibilidade de parcelamento da entrada em até 60 meses, com financiamento pela Caixa Econômica Federal em prazos de até 420 meses.





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Foto: Prefeitura de Arapongas Foto: Prefeitura de Arapongas

Localizado na Rua Rouxinol, no Jardim Planalto, o empreendimento ocupará uma área superior a 225 mil m². Cada unidade contará com 43,85 m² de área construída em terrenos a partir de 160 m², com dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro, área de serviço coberta e quintal, além de espaço para veículo. O projeto prevê casas não geminadas e com possibilidade de ampliação. O bairro será entregue com infraestrutura completa, incluindo redes de água, esgoto, drenagem pluvial, energia elétrica, iluminação pública, pavimentação e sinalização, além de mais de 4 mil m² destinados a áreas verdes e de lazer com paisagismo ornamental. Veja mais fotos:





1 de 3 Prefeitura de Arapongas Foto: Autor: Prefeitura de Arapongas

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Durante o evento, o diretor de Negócios da Pacaembu, Bruno Villar, destacou a importância de ampliar a oferta de moradias de qualidade na cidade.

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O executivo de Negócios da Pacaembu Construtora, Marcelo Machado, frisou: “Hoje, Arapongas é a cidade com o maior número de unidades lançadas da Construtora Pacaembu no estado do Paraná. São 2.697, quase 2.700 unidades em quatro empreendimentos”.



O prefeito Rafael Cita enfatizou a relevância dos investimentos habitacionais para o desenvolvimento social, relembrando as dificuldades enfrentadas em moradias populares do passado e comparando o avanço das condições estruturais dos novos projetos. “Se tivesse visita, tinha que sair alguém de casa para a visita entrar. Não tinha asfalto, não tinha rede esgoto, não tinha meio-fio, era um monte de casinha no meio do barro. É o que que nós ganhamos quando a casa foi inaugurada? Uma torneira”, disse. “E, quando lançou o primeiro Bem-Viver, o pessoal falou: ‘Isso não é casa popular’. Eu fiz, então, um exercício. Peguei o contrato do meu pai e da minha mãe, de 1992, vi qual era o valor daquela casa de 19 m², as parcelas e atualizei esse valor para a data da entrega do Bem-Viver. Sabe qual casa é a mais barata? A da Pacaembu, com 43 m2 e com toda a infraestrutura, área de lazer, espaço de convívio público”, pontuou.

O superintendente-geral de Apoio aos Municípios da Casa Civil, Sérgio Onofre, representando o Governo do Paraná, ressaltou que só no mandato de Rafael Cita já são 1.200 casas. “E no nosso, foram 1.500 casas. Então, isso faz parte de uma história que a gente vem escrevendo a cada dia, todos nós juntos. E é muito bom quando a gente vai entregar a chave e você vê uma família entrar na casa”, relatou.



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1 de 4 Prefeitura de Arapongas Foto: Autor: Prefeitura de Arapongas

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Atualmente, a construtora também mantém outras 601 casas em construção no Residencial Bem Viver Arapongas 3, totalizando cerca de 2.700 unidades lançadas na cidade.

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Os interessados podem obter mais informações nas lojas da Pacaembu em Arapongas, localizadas na Rua Flamingos, 640 (Centro), ou na Rua Rouxinol, 4.099 (sala 11). O atendimento também está disponível pelo WhatsApp (43) 9147-3838 ou pelo site (clique aqui), que permite o cadastro e o envio de documentação de forma totalmente on-line.