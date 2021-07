Da Redação

Arapongas anuncia nova etapa de vacinação contra covid

Arapongas amplia novamente a faixa etária de vacinação contra a Covid-19. Nesta sexta-feira (30), serão abertos os atendimentos para o público em geral com 27 anos completos. Ainda nesta quinta-feira (29), a vacinação atende pessoas com 28 anos.

IMPORTANTE: A Escola Alzira Horvatich, do Del Condor, não fará atendimento de vacinação; do dia 26 ao dia 30/07, por conta da avaliação diagnóstica dos alunos da Rede Municipal. Com isso, a Estação Cultural Milene - Feira da Lua, atenderá em horário ampliado: das 9h às 19h.

CRONOGRAMA

29/07 - Quinta-feira: Serão vacinadas as pessoas com 28 anos completos. LOCAIS - Espaço Cultural Milene (Feira da Lua) – das 9h às 19h. No Cisam; apenas para as mulheres, das 9h às 16h. DOCUMENTAÇÃO: Cartão SUS, CPF, Documento com foto e comprovante de residência.

30/07 - Quinta-feira: Serão vacinadas as pessoas com 27 anos completos. LOCAIS - Espaço Cultural Milene (Feira da Lua) – das 9h às 19h. No Cisam; apenas para as mulheres, das 9h às 16h. DOCUMENTAÇÃO: Cartão SUS, CPF, Documento com foto e comprovante de residência.

2ª DOSE – As pessoas que completam o intervalo estipulado entre as doses também devem procurar os pontos de vacinação. A 2º aplicação garante a completa imunização.

Grávidas ou puérperas que tomaram vacina AstraZeneca podem tomar 2ª dose da Pfizer ou CoronaVac

A Secretaria Municipal de Saúde relembra que a partir desta sexta-feira, 30, as gestantes que chegaram a receber a primeira do imunizante AstraZeneca/ Fiocruz; contra a Covid-19 poderão completar o esquema vacinal com a segunda aplicação, preferencialmente com a dose da vacina Pfizer/Comirnaty. Caso este imunizante não esteja disponível, deverá ser utilizada a vacina Coronavac/Butantan.

IMPORTANTE - A segunda dose deverá ser administrada de acordo com o intervalo adotado para o imunizante utilizado na primeira dose. Todas as recomendações foram realizadas através de nota técnica emitida pelo Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de Saúde. "A estimativa é que aproximadamente 180 gestantes e puérperas (até 45 dias pós-parto) completem o esquema vacinal com a segunda dose", afirma o secretário da pasta, Moacir Paludetto Jr.

LOCAL – O atendimento para gestantes e puérperas (2ª DOSE) acontece no Cisam (de segunda a sexta-feira). HORÁRIO – Das 09h00 às 16h00.