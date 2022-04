Da Redação

Arapongas anuncia início das obras do Condomínio do Idoso

Na tarde desta terça-feira (15), o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, recebeu os representantes da Cohapar, Copel, Sanepar, Instituto Água e Terra (IAT) e Construtora Pacaembu para uma reunião e visita técnica, onde será construído o Condomínio do Idoso.

A obra contará com um total de 1.479 casas no município, sendo que, na primeira etapa da pauta, estão as obras de 683 unidades que irão formar o Residencial Bem Viver Arapongas. “Foi uma reunião bastante produtiva e que serviu para nos inteirarmos detalhadamente sobre o andamento desta que é uma das obras mais importantes do nosso mandato”, afirma Sérgio Onofre.

Fábio Ortigara, geólogo e superintendente de Obras da Cohapar, informou que se trata de uma reunião de alinhamento, traçando linhas para que os recursos e materiais sejam liberados de acordo com o que estabelece o convênio. “Importante frisar que uma obra dessa amplitude só caminha de forma adequada quando cada um faz a sua parte, seja a Sanepar e a Copel, com água, saneamento e energia, seja o IAT, com a parte ambiental, a Prefeitura, com as certidões e alvarás, a Cohapar, com toda a sua expertise em empreendimentos desse tipo, enfim, os vários parceiros unidos para que tudo se processe da melhor forma possível”, destacou Fábio Ortigara.

Após a reunião, a comitiva, acompanhada pelo vice-prefeito e secretário de Obras, Jair Milani, visitou o canteiro de obras, constatando que tudo segue dentro do planejado. No total, são R$ 194 milhões, referentes a dois empreendimentos por meio do programa Casa Fácil Paraná: o Residencial Bem Viver e o Condomínio do Idoso. “O governador Ratinho Júnior tem um carinho especial pelos dois programas e temos certeza de que Arapongas será modelo em matéria de execução dessas obras”, acrescentou Ortigara.

O Residencial Bem Viver Arapongas será localizado na região Oeste da cidade, no prolongamento da Rua Tangará. Cada casa terá 43,85 metros quadrados em terrenos de 160 metros quadrados. O projeto também prevê a construção de um centro comercial anexo ao bairro. O financiamento é feito pela Caixa Econômica Federal.

A comitiva também visitou o terreno onde será construído o condomínio para idosos na cidade. O Residencial Cidade Jardim faz parte da modalidade Viver Mais Paraná, voltado a pessoas com mais de 60 anos, e consiste na construção de um conjunto residencial fechado com 40 moradias e uma ampla infraestrutura de saúde, lazer e espaços de convivência. O projeto terá casas adaptadas para idosos sozinhos ou em casal, com segurança 24 horas, ambulatório básico, horta comunitária, academia ao ar livre, piscina para hidroginástica, salão de festas e quiosques de jogos.

Além do trabalho dos técnicos municipais, a Prefeitura de Arapongas contribuiu com a doação da área para a construção do empreendimento, com mais de 12 mil metros quadrados. O terreno localiza-se na saída para Mandaguari. Segundo Ortigara, as obras devem ser iniciadas até o final do mês.