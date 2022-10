Arapongas anuncia implantação da disciplina cívico-militar em escola

Da Redação

Nesta quinta-feira, 27, o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, esteve reunido com pais, alunos, comunidade em geral e representantes da Secretaria Municipal de Educação (Semed), entre eles a secretária da pasta, Cristiane Rossetti, para anunciar a implantação da disciplina cívico-militar na Escola Municipal Alzira Horvatich, do Conjunto Flamingos. A instituição será a segunda do município a incluir a modalidade na grade curricular – a primeira delas foi a Escola Municipal Professora Maria Hercília Horácio Stawinsk, na região da Zona Sul.

Seguindo os mesmos moldes, a disciplina cívico-militar vai atender os alunos do 1º ao 5º ano, a partir de 2023. “A metodologia tem dado resultados positivos e satisfatórios da região sul e agora a região leste também será contemplada. Toda a região do Flamingos merece investimentos de peso, com ações eficazes e de qualidade”, disse Onofre. Quando perguntado aos pais e responsáveis sobre a implantação da disciplina na Escola Municipal Alzira Hortvatich, a maioria foi favorável. A novidade também foi celebrada pela equipe da Educação. “Isso prova o comprometimento da atual gestão com o ensino de qualidade. Ficamos entusiasmados com a novidade e temos certeza de que dará bons frutos aqui também”, disse Rossetti.

O subtenente Antônio José da Silva, diretor disciplinar cívico-militar, falo sobre a metodologia. “Não estamos aqui para formar soldados e sim doutrinar dentro da filosofia militar, para que eles sejam disciplinados na escola e, em especial, em casa, considerando que os pais devem ser as primeiras autoridades a quem eles devem respeito. Formando cidadãos conscientes para viver em sociedade. Cuidaremos dos seus filhos como se fossem nossos”, incluiu.

Os pais ou responsáveis pelos alunos receberão no momento da rematrícula o “Termo de Recebimento do Regimento Escolar”, onde devem assinar se estiverem de acordo com toda a metodologia e normas a serem aplicadas dentro da disciplina cívico-militar no Ano Letivo 2023. As informações serão encaminhas por meio de bilhete – junto ao material dos alunos. Além disso, um material impresso, o “Manual do Aluno”, também será encaminhado, contendo regras e orientações para o dia-a-dia escolar com a nova disciplina.

SAIBA MAIS SOBRE A DISCIPLINA CÍVICO-MILITAR

Fundamentos: Destacar a importância da participação dos alunos nas atividades realizadas visando proporcionar o crescimento na formação do aluno. Estas atividades têm como objetivo fundamental a convivência entre as pessoas (alunos, professores, funcionários e pais). No mundo onde os contatos de amizade estão sendo substituídos por contatos virtuais, é importante estimular a troca de opiniões e de respeito às diferentes opiniões. Reconhecer as necessidades dos alunos, inclusive no que tange à sua disciplina e educação.

Supervisão de alunos:Os supervisores de alunos são Policiais Militares da Reserva que estão em contato direto com os alunos, sendo estes os responsáveis pela sua coordenação nas mais diversas atividades desenvolvidas na escola, encaminhando as demandas aos profissionais competentes quando necessário.

Direção:A Direção disciplinar é exercida por um Militar da Reserva que estará responsável por conduzir os trabalhos relacionados aos assuntos disciplinares da escola em sua totalidade, encaminhando as demandas aos profissionais competentes quando necessário. As questões pedagógicas da escola permanecem sob a responsabilidade da Direção e professores.

Dever:Será dever da Escola Militar oferecer ao aluno um local adequado, com condições e profissionais preparados, para sua inteira socialização, segurança, desenvolvimento cognitivo, ampliação cultural e espaço de convivência.

Dever da Família:Os pais devem ensinar aos filhos: Os hábitos diários, os valores e comportamentos. Eles podem até ser favorecidos e estimulados pela escola, como uma parceria, mas não são de responsabilidade da instituição.

Sala de Aula: A sala de aula é o espaço para o desenvolvimento das atividades escolares. As carteiras e o local destinado a cada aluno se darão por meio da definição da Direção Disciplinar e da Orientação Educacional. Sala de Aula:Os alunos deverão manter a limpeza e a organização diária das salas de aula, as salas serão vistoriadas pelos Supervisores de Alunos.

Hierarquia: Na escola, alunos de séries superiores ou ainda da mesma série, coordenam a turma, assessorando a Supervisão de Alunos no controle dos alunos em sala de aula e nas formaturas diárias. Neste sentido, cada turma contará com dois alunos em função de coordenação, sendo denominados Chefe e Subchefe de turma.

Ao Diretor Disciplinar cabe, com o auxílio dos Supervisores de alunos, a escolha dos comandantes, baseados em critérios, tais como rendimento escolar e disciplina, entre outras normativas determinadas pela Direção da escola. É importante destacar que todos os alunos que estarão sob a coordenação dos alunos comandantes, chefes e subchefes de turma deverão respeitar e acatar as orientações transmitidas, uma vez que todas as ações se dão por meio da supervisão dos Supervisores de Alunos e Direção Disciplinar.

Apresentação Pessoal dos Alunos:Os alunos utilizarão uniformes específicos – cedidos pela própria instituição, com fardamento usado por todos os alunos, diariamente, de acordo com o calendário de atividades. Cortes ou penteados (para as meninas) determinados pela escola. As unhas das mãos deverão estar aparadas e limitadas ao tamanho que não ultrapasse a ponta dos dedos.

