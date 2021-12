Da Redação

Arapongas antecipa folha de pagamento de dezembro

A Prefeitura Municipal de Arapongas, por meio da Secretaria de Finanças, vai efetuar na próxima segunda-feira, 13, o pagamento da segunda parcela referente ao 13º salário dos servidores públicos municipais. A primeira parcela foi paga em junho. A liberação da nova parcela beneficia 2.987servidores públicos. Já a folha de pagamento referente ao mês de dezembro será antecipada, sendo paga no próximo dia 20. Com isso, serão injetados no total R$ 13,5 milhões na economia, ajudando a aquecer as vendas do comércio neste final de ano.

O prefeito Sérgio Onofre destaca os reflexos positivos para a economia com os pagamentos, proporcionando também um melhor planejamento financeiro para os servidores e suas famílias no fim de ano. “Pela quinta vez, estamos zerando o 13º de nosso funcionalismo e fechando o ano com as contas em dia. Tudo isso só é possível em função do controle diário das despesas”, assinala Sérgio Onofre.

Ele afirma que os municípios sentiram ao longo deste ano a queda na arrecadação devido ao desaquecimento na economia, provocado pelos efeitos da pandemia. “Exatamente por isso, buscamos um rigor ainda maior nos gastos, a fim de manter em dia os compromissos básicos. E um desses compromissos, com certeza, é o pagamento em dia dos servidores”, finaliza Sérgio Onofre.