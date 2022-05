Arapongas amplia vacinação contra a gripe; Confira os grupos

Da Redação

A Prefeitura Municipal de Arapongas, por meio da Secretaria de Saúde, inicia nesta quinta-feira (19), a nova etapa de vacinação contra a gripe. Passam a ser incluídos os grupos de pessoas com deficiência permanente, forças de segurança e salvamento e forças armadas, caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade.

A etapa anterior foi voltada para crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes e puérperas, povos indígenas, professores, pessoas com comorbidades e idosos.

O secretário da Saúde, Moacir Paludetto Jr, reforça o chamado para que a população procure os locais de atendimento para o recebimento da dose. “Quantos mais pessoas vacinadas, maior a segurança contra a doença. Temos tido uma baixa procura. Esperamos que com a abertura de novos grupos mais pessoas se sensibilizem e busquem tomar a vacina”, disse.

De acordo com a Sesa, em 2022, o Paraná declarou epidemia de H3N2, no dia 12 de janeiro, após aumento de casos confirmados da variante. Essa condição teve fim no dia 30 de março, com a queda dos casos.

Locais para vacinação - de segunda a sexta-feira:

- Pronto Atendimento 18 Horas Cj. Palmares (Rua Tanatau, Nº 520);

- Pronto Atendimento 18 Horas Cj. Petrópolis (Rua Pato Mergulhador nº 280);

- Pronto Atendimento 18 Horas Cj. Flamingos (Rua Iratauá esquina com Albatroz Real);

- Jaime de Lima (Rua Juriti, 1.177)- Clínica do Bebê ( Rua Perdizes, nº 1420 – centro);

-UBS Araucária ((Rua Sairá Dourada n° 390, esquina Alma de Gato);

- UBS Aricanduva (Rua Caiapó S/N)- UBS Bandeirantes (Rua Mergulhador, nº 690);

- UBS CAIC (Rua Codornix, nº 153)- UBS Centauro (Rua Mutum Poranga, nº189);

- UBS Tropical (Rua Dançarino, esquina com Olho de Fogo S/N).





Aos finais de semana:

Laboratório Municipal de Análises Clínicas (Rua Atingau, ao lado da UPA 24Horas).





Vacinação contra a Gripe e Covid-19:

Documentação



- Carteira de vacinação;

- Cartão SUS;

- Documento pessoal (CPF);

- Professores: Devem incluir documentação que comprove vínculo com a profissão;

- Comorbidades: Declaração médica.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.