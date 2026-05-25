Arapongas amplia recuperação asfáltica com micropavimentação

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Desenvolvimento Urbano (Seodur), informa que iniciaram nesta segunda-feira (25) os trabalhos de micropavimentação no Jardim Primavera. As ações de manutenção da malha viária do município vêm sendo ampliadas constantemente pela Prefeitura, através da Seodur. Além dos serviços já executados de tapa-buracos, lama asfáltica e recapeamento tradicional, o município passa agora a utilizar também o microrrevestimento asfáltico como alternativa para conservação preventiva das vias.

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Após o recape completo da Avenida Gaturamo, as ações agora estão sendo executadas no Jardim Primavera e a próxima região a receber as obras de melhoria asfáltica será a Zona Sul.

Segundo a Seodur, uma empresa de Astorga foi contratada por meio de Ata de Registro de Preços, com previsão estimada de até 600 mil metros quadrados de aplicação. Por se tratar de uma ata, os serviços vão ser feitos conforme a demanda identificada pela equipe técnica do município ao longo da vigência contratual, que é de um ano.

Nos levantamentos preliminares promovidos pela Seodur, estima-se que o programa possa contemplar aproximadamente 650 trechos/quarteirões de vias urbanas, dependendo das dimensões e características de cada local atendido. A orientação à população é que respeite a sinalização dos locais em que as melhorias estão sendo executadas e não trafegue nessas vias até a completa secagem do material. Após a finalização dos trabalhos, é necessário aguardar um período de cerca de uma semana para cura do material e, somente após esse tempo, será refeita a sinalização das ruas.

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VOCÊ SABIA?

O microrrevestimento é uma tecnologia moderna de manutenção asfáltica, aplicada em camada delgada, indicada para vias que ainda possuem boa estrutura, mas apresentam desgaste superficial ocasionado pelo tempo e pelo tráfego. Entre as vantagens da técnica estão a melhoria da aderência e impermeabilização do pavimento, correção de pequenas irregularidades superficiais, aumento da vida útil da via e execução mais rápida, com menor impacto no trânsito.

A Seodur promove estudos técnicos para definir a solução mais adequada para cada via do município, considerando fatores como idade do pavimento, nível de deterioração, volume de tráfego, classificação da via e viabilidade técnica e econômica de cada método de intervenção.