Arapongas amplia iluminação pública na marginal da PR-444

Da Redação

Através da Secretaria de Obras, a Prefeitura de Arapongas está ampliando a rede de iluminação pública na marginal da PR-444. A informação foi dada pelo vice-prefeito e secretário de Obras, Jair Milani. “Nesta etapa, foi realizada a instalação de braços e luminárias nas proximidades da empresa Grupo Correia, beneficiando várias empresas instaladas naquela região, num total de 15 pontos”, assinala Jair Milani.

Segundo ele, esta é uma reivindicação que vinha chegando com frequência na Secretaria de Obras. “Foi construída a via marginal pela concessionária Viapar, abrindo perspectivas para o desenvolvimento de toda aquela região. A iluminação pública faz parte desse conjunto de melhorias que é necessário para impulsionar o desenvolvimento”, acrescenta Milani.

O vice-prefeito lembra ainda que tanto no mandato passado quanto no atual, o prefeito Sérgio Onofre determinou melhorias de iluminação em grande parte da cidade, incluindo as principais vias de acesso, como na saída para Sabáudia (passando em frente ao Conjunto Tropical) e entre Arapongas e o distrito de Aricanduva (neste trecho, também através de parceria com a concessionária Viapar).