Arapongas amplia ensino de Libras aos servidores e ao comércio

O projeto “Libras: A comunicação está em suas mãos”, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), com o apoio do curso de Design Gráfico da Universidade Estadual de Londrina (UEL), vai atender não apenas a Rede Municipal de Ensino de Arapongas, mas também as demais secretarias municipais. Além disso, em uma segunda etapa, será oferecido aos trabalhadores do comércio, em parceria com a Associação Comercial e Empresarial de Arapongas (ACIA). Foi o que anunciou nesta quarta-feira, 15, o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre. “O ensino de Libras vai estar disponível para todos os servidores municipais e, em breve, também aos interessados, tudo isso para fortalecer a inclusão em todos os setores”, disse o prefeito.

Apresentado em dezembro do ano passado, o projeto consiste na aplicação de atividades específicas da linguagem gestual-visual, fomentando o aprendizado bilíngue. Todo o trabalho será desenvolvido por meio do Centro Municipal Especializado (Cemear), tendo como base o ensino de Libras no cotidiano dos alunos ouvintes como segunda língua – a ser integrada como disciplina nas instituições de Ensino ainda no primeiro semestre de 2023.

Para a aprendizagem em Libras, os estudantes ouvintes desenvolverão técnicas através de atividades práticas, com execução de sinais e acompanhamento de professores especializados, utilização de materiais didáticos - livros, apostilas, DVD’s, vídeos, dicionários digitais ou manuais. Visando atender de forma adequada a alfabetização em Libras dos alunos ouvintes, a proposta é desenvolver atividades educativas lúdicas, através de vídeos com histórias infantis, com tradução em Libras, além de outros métodos disciplinares.

AMPLIAÇÃO

Agora, uma capacitação será desenvolvida também juntos aos demais servidores públicos interessados. Cada secretaria municipal poderá indicar três servidores – conforme sua respectiva demanda ou interesse do servidor. É necessário, no mínimo, a participação de um servidor de cada Secretaria.

Além disso, é intenção da administração oferecer em uma segunda etapa o aprendizado aos comerciários interessados, em parceria com a ACIA. A pedido do prefeito Sérgio Onofre, a assessoria estuda, inclusive, um projeto que conceda benefício aos estabelecimentos comerciais que tiverem pelo menos um funcionário habilitado em Libras, podendo ser com desconto no ISS ou no IPTU.

AULA INAUGURAL

No dia 06 de março, a Secretaria de Educação vai promover uma aula inaugural, a ser realizada no Auditório Municipal (Rua das Garças, 750 – Centro).

HORÁRIO: 15h30. As aulas serão semanais (toda segunda-feira), com duração de 1 hora.

A iniciativa conta também com o apoio da Secretaria Municipal de Administração (Semad) e Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento (Seplan).

