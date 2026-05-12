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SAÚDE MENTAL

Arapongas amplia em 85% os atendimentos na área de psicologia em 2026

Mais de 3,6 mil atendimentos foram destinados a crianças e adolescentes

Escrito por Da Redação
Publicado em 12.05.2026, 14:03:18 Editado em 12.05.2026, 14:02:51
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Arapongas amplia em 85% os atendimentos na área de psicologia em 2026
Autor Foram 8.134 atendimentos na área neste ano - Foto: Prefeitura de Arapongas/Reprodução

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria de Saúde e a coordenação de Psicologia, apresentou os resultados do primeiro quadrimestre de 2026. Com 8.134 atendimentos este ano, o setor apresentou alta de 84% em relação ao mesmo período de 2025, quando houve 4.403.

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“Os dados demonstram avanço significativo na organização e ampliação da assistência em saúde mental no município”, enaltece a coordenadora Marilda Pontes de Campos, que vem conduzindo os trabalhos e é responsável pela implantação da regulação em saúde mental e pela organização dos fluxos da rede municipal de Psicologia.

“No mesmo período, foram 10.543 consultas agendadas, com aumento expressivo de 83% da oferta de atendimentos em comparação ao mesmo período do ano anterior, que foram 5.570”, frisa.

Os dados também mostram o perfil da população atendida: 3.661 atendimentos destinados a crianças e adolescentes; 4.374 para adultos e 571 voltados à população idosa. “A maior demanda observada concentra-se na população adulta feminina, reforçando a importância do fortalecimento contínuo das ações de saúde mental no município”, pontua.

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Entre os principais avanços do quadrimestre estão a implantação da regulação em saúde mental; organização dos fluxos assistenciais; fortalecimento da rede de atendimento; ampliação da capacidade de acesso aos serviços de psicologia; maior integração entre UBS, ambulatórios e CAPS”, relata a coordenadora.

Segundo a psicóloga, o objetivo é construir uma rede cada vez mais organizada, humanizada e acessível. “Cuidar da saúde mental é transformar vidas. Nosso compromisso é fortalecer o acolhimento, ampliar o acesso da população e organizar fluxos que garantam um cuidado mais eficiente e humanizado”, comenta.


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AutorFoto: Prefeitura de Arapongas


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