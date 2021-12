Da Redação

Arapongas amanhece com tempo fechado nesta quarta-feira

Arapongas amanheceu com o tempo fechado nesta quarta-feira (15). De acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), existe possibilidade de ocorrência de chuva. A precipitação acumulada é de 4.0 mm.

Mesmo com chuva, o tempo segue abafado. O Simepar indica que os termômetros devem registrar máxima de 28º C. A mínima obtida foi de 21º C.

Para esta quarta-feira, ocorrem algumas alterações das condições meteorológicas. O tempo se mantém instável e com previsão de pancadas de chuva entre as faixas norte e leste do Paraná. As temperaturas apresentam uma menor oscilação em função da cobertura de nuvens e ausência de sol em muitas cidades do Estado. Em contrapartida, nos extremos oeste e sudoeste, a chance de chuva é mais baixa e segue quente.