Da Redação

Arapongas amanhece com o tempo firme nesta sexta-feira

A Cidade dos Pássaros amanheceu com o tempo firme nesta sexta-feira (22). O município registrou mínima de 13º C ao amanhecer e a máxima deve chegar aos 27º C. Segundo o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), o tempo segue firme nesta sexta-feira em Arapongas.

Sexta-feira de tempo estável em grande parte do Paraná. Nos Campos Gerais, RMC e litoral amanhece encoberto, mas gradualmente a nebulosidade perde força e o sol aparece. No interior poucas nuvens durante o dia, com temperaturas mais elevadas no oeste e no noroeste paranaense.